L’on. Marco Padovani critico anche a Firenze riguardo al sindaco Tommasi: «Che s’occupi meno di sport e più dei problemi di Verona»

Firenze – Nei giorni 8 e 9 maggio, presso la Libreria e Teatro “Niccolini” di Firenze, s’è tenuto l’evento di Fratelli d’Italia “Spazio cultura” che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del partito, dal presidente del Senato Ignazio La Russa alla sorella stessa della premier, Arianna Meloni.

Un appuntamento con l’obiettivo di trasmettere un messaggio ai giovani cercando d’esprimere una cultura che dovrebbe essere, come ha sottolineato il deputato Giovanni Donzelli, “finalmente libera e plurale”.

Alla serie di interventi ha partecipato pure il veronese on. Marco Padovani, portabandiera della “battaglia” del partito d’appartenenza verso l’attuale amministrazione scaligera che vede come protagonista l’ex calciatore Damiano Tommasi. Il deputato di Fratelli d’Italia non s’è trattenuto dal dir la sua, facendo presente una città sottomessa dall’insicurezza e che vede partecipi multipli maranza e baby gangs non solo in periferia ma, pure, in pieno centro.

«Il gruppo di Fratelli d’Italia è da tempo che sollecita l’amministrazione Tommasi riguardo alla sicurezza. – ha recriminato l’on. Padovani — Bisogna stare attenti a questioni come queste, stiamo parlando della sicurezza, un tema da prima linea».

«Servono maggiori investimenti e più controlli effettuati quotidianamente. Tramite polizia locale e forze dell’ordine preposte. Evidentemente, all’amministrazione Tommasi ed all’assessora alla Sicurezza (ed alla Legalità, Trasparenza, Protezione Civile e Grandi Eventi) questi temi non sembrano risultare rilevanti, quando,invece, si tratta d’una questione importante, dove ci si deve concentrare ed intervenire immediatamente».

«Mi permetto di dire che questa amministrazione è alla frutta dal primo anno. Oggi ci troviamo a Firenze e mi viene spontaneo nominare l’aspetto culturale, totalmente mancante dall’attuale gestione. Non c’è stato nessun salto di qualità. A mio avviso, Tommasi non si dovrebbe occupare solo di sport, ma dei problemi importanti della città».

Servizio e foto di

Alessandro Beccalossi