Maltempo dal 13 luglio al 6 agosto 2023: al via la raccolta delle domande per la ricognizione dei danni

Dal 13 al 30 novembre sarà possibile presentare domanda per la ricognizione dei danni subiti al patrimonio privato e alle attività economico-produttive della Regione Veneto colpite dal maltempo nel periodo che va dal 13 luglio al 6 agosto 2023.

Così è stabilito da una circolare di Anci Veneto che, dopo aver esaminato le richieste, avrà modo di valutare le eventuali misure di aiuto da destinare.

Sono due le tipologie di schede da scaricare per presentare domanda: Scheda B, per la “Ricognizione patrimonio privato” e Scheda C per la “Ricognizione attività economico-produttive”. Sono disponibili sul sito di Anci Veneto all’indirizzo http://www.anciveneto.org/maltempo2023

Le schede, complete di eventuali allegati e sempre corredate dalla documentazione richiesta, devono essere compilate e consegnate al Comune di Verona entro giovedì 30 novembre 2023 attraverso una delle seguenti modalità: a mano, presso lo sportello Protocollo del Comune a Palazzo Barbieri che ne rilascerà ricevuta, oppure spedite via posta elettronica certificata a protocollo.informatico@pec.comune.verona.it

La presentazione della domanda non costituisce titolo per l’acquisizione automatica di eventuali contributi.

Per informazioni è possibile contattare la Protezione Civile Comunale al numero 045/8052113 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.