Manutenzione stradale carente in via don Enrico Tazzoli

Selciato sconnesso a due passi da piazza Bra. In via don Enrico Tazzoli, a senso unico, automobilisti e pedoni devono fare i conti con una pavimentazione stradale di cubetti di porfido alquanto carente che rende la circolazione insicura.

Attorno ai tombini ed in tratti di lastricato mancano varie pietre squadrate mentre altre sono state sistemate posticce, mobili, alla meno peggio, senza assicurarle saldamente ad incastro.

Oltre a costituire un intoppo soprattutto per chi cammina, la via dissestata e con leggeri avvallamenti non è un bel vedere per i turisti che vi bazzicano nelle loro visite in centro. Così come quei cubetti “volanti” potrebbero interessare a qualcuno e, quindi, essere sottratti per svariati scopi.

Le grossolane condizioni della strada troveranno opportuno rimedio?

c. b.