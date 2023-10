Martedi’ in Gran Guardia la consegna dei diplomi a 300 studenti della scuola Moodart

Trecento ragazzi riceveranno un attestato al termine degli studi in comunicazione, moda, immagine coordinata ed eventi.

Un settore in crescita dove nascono e crescono nuove figure professionali, con il 91 % dei diplomati che trova lavoro entro sei mesi dalla fine del percorso di studi.

Un evento speciale dedicato agli studenti che hanno terminato il proprio corso di studi e si apprestano ad iniziare il cammino nel mondo del lavoro. Martedì 31 ottobre, dalle 17 alle 19, in Gran Guardia si terrà un “Graduation Day”, con la consegna degli attestati ai ragazzi e alle ragazze che hanno ultimato il proprio percorso post diploma, master o advanced alla scuola Moodart, da sempre un punto di riferimento per tutti i giovani che cercano un futuro nel comparto del fashion.

“È una grande occasione per la nostra città di attrarre ragazze e ragazzi che decidono di impegnarsi e cercare un futuro occupazionale e lavorativo in un settore in crescita come la moda e il marketing, in una società sempre più digitale e digitalizzata – commenta l’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo -. Un momento di valorizzazione delle competenze di tanti giovani che speriamo possano svilupparle lavorativamente anche rimanendo qui a Verona, vista la vicinanza con Milano e il mondo della moda”.

Saranno trecento i ragazzi e le ragazze che riceveranno il riconoscimento alla presenza di due ospiti d’eccezione come Rina Tollio, creative talent acquisition & employer branding manager di OTB e Giovanni Pace, head of retail di Coin.

Moodart, fondata nel 2011 e che fa capo a Fondazione San Nicolò, specializza i ragazzi e le ragazze, a livello teorico e pratico, nel settore della comunicazione, moda, immagine coordinata ed eventi. Grazie anche ad un forte rapporto con le aziende del territorio nazionale e internazionale, il 91 % dei diplomati trova lavoro entro sei mesi dalla fine del percorso di studi.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in sala Arazzi dall’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo e per Moodart dalla CEO e fondatrice Elisa Sorrentino e dalla responsabile comunicazione e marketing Giulia Bressan.

“Moodart accoglie tanti giovani che dopo il diploma o dopo la laurea decidono di intraprendere un percorso nell’ambito della comunicazione e nel marketing nel settore della moda. Martedì sarà un evento speciale, perché celebra un momento importante. Ringraziamo il Comune di Verona perché è attento a questa nostra attività per i giovani, e sarà presente per fare loro un grosso in bocca al lupo”.