Nel fine settimana a San Zeno il Festival della Ceramica

Un’occasione per diffondere e valorizzare la cultura della ceramica con esposizioni, confronto tra addetti del mestiere ma anche vendita dei prodotti e laboratori creativi per tutti. Sabato 23 e domenica 24, dalle 10 alle 19, in piazza San Zeno, piazza Pozze e piazza Corrubbio a San Zeno si terrà la quinta edizione del “Festival della ceramica Verona”, iniziativa organizzata da alcuni ceramisti in collaborazione con l’associazione ‘Arte della Ceramica’ e con il patrocino del Comune.

Cinquanta maestri ceramisti italiani esporranno le loro opere per contribuire allo sviluppo e conoscenza del mondo della ceramica, mettendo in vendita manufatti modellati e realizzati con diverse tecniche di lavorazione, selezionati secondo criteri di estetica, professionalità e originalità, di esclusiva produzione destinati all’arredamento, alla tavola e alla persona.

I visitatori potranno scoprire e apprezzare il lavoro degli artigiani artisti e tutto ciò che si può realizzare con la “terra da cuocere”, in greco Keramos. Si potrà anche toccare con mano l’argilla, iscrivendosi a laboratori creativi gratuiti a diverso tema per soddisfare adulti e bambini, appassionati e chi vuole provare a cimentarsi in quest’arte creativa senza tempo.

Durante la manifestazione si potrà anche votare il proprio stand preferito partecipando all’iniziativa “Colpo di fulmine”, che mette in palio un buono da spendere presso il ceramista vincitore.

Programma

Sabato 23 settembre.

Ore 10 Apertura stand del mercato nelle piazze Pozza e Corrubbio Apertura del contest Colpo di Fulmine – vota il tuo ceramista del cuore

Dalle 10 alle 12 Dimostrazione di modellato a cura del Liceo Artistico Statale di Verona

Ore 11 Inaugurazione del festival con saluto delle autorità

Dalle 14 alle 15 Dimostrazioni di tornitura a cura del laboratorio Terre di Stelle

Dalle 15 alle 17 Prove al tornio del vasaio a cura dei laboratori ManinPasta e Scricciolo

Dalle 17 alle 18 Laboratorio in piazza. Attività di modellato per adulti e bambini a cura del laboratorio Terre di Stelle. Tema del laboratorio: Il Bosco in Ceramica.

Ore 18.30 Contest Colpo di Fulmine – estrazione del biglietto vincente Come partecipare al contest Colpo di Fulmine Mentre visitate il Festival della Ceramica siete invitati a votare il vostro stand preferito. Compilate la cartolina che troverete presso gli stand e imbucatela nella posta del cuore. Potreste vincere un buono d’acquisto del valore di 50 euro da spendere presso il vostro stand del cuore.

Domenica 24 settembre.

Ore 10 Apertura stand del mercato.

Dalle ore 10:30 alle 11:30 Laboratorio in piazza. Attività di modellato per adulti e bambini a cura della cooperativa Noi Insieme ONLUS. Tema del laboratorio: Fuori di Zucca!

Dalle 11.30 alle 12.30 Laboratorio in piazza. Attività di modellato per adulti e bambini a cura del laboratorio Ceramica Pop. Tema del laboratorio: Animali fischianti.

Dalle 14 alle 15 Dimostrazioni di tornitura a cura dei laboratori Gabbiano Studio Pottery.

Dalle 15 alle 17 Prove al tornio del vasaio a cura dei laboratori ManinPasta, Scricciolo e Terre di Stelle.

Ore 19 Chiusura festival.

I laboratori sono gratuiti. Prenotazioni sul posto poco prima di ciascuna attività.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su: https://www.instagram.com/festivaldellaceramicaverona/

https://www.facebook.com/festivalceramicaverona/