Nel fine settimana al Centro Federale “Alberto Castagnetti” il primo torneo internazionale di pallanuoto under 12

Da venerdì pomeriggio a domenica in vasca tre squadre italiane e tre straniere. L’evento si tiene in occasione dei dieci anni di attività della Rari Nantes Verona. Nei tre giorni i ragazzi andranno anche a Gardaland, visiteranno la città guidati dagli atleti veronesi e parteciperanno ad un workshop di Acque Veronesi sull’acqua e la plastica.

Un’esperienza completa per crescere come atleti ma che permette anche di conoscere le bellezze di Verona e imparare l’importanza di diventare grandi alimentando uno spirito green. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre alla piscina del Centro Federale “Alberto Castagnetti” in viale Galliano si terrà la prima edizione del torneo internazionale di pallanuoto per ragazzi under 12 “Città di Verona”, organizzato dall’Asd Rari Nantes Verona in occasione dei dieci anni di attività della società che ha preso il nome di quella più gloriosa protagonista a Verona negli anni ’70 e ’80.

“È un torneo che ampia quella visione europea della nostra città – ha detto l’assessore alle Politiche giovanili e alla Partecipazione Jacopo Buffolo -. Un grandissimo valore aggiunto è inoltre dare un’ottica a 360 gradi, dall’accoglienza nella città alla sostenibilità che, per le giovani generazioni è fondamentale nel mondo che andiamo a vivere”.

Sei le squadre partecipanti, le italiane Rari Nantes Verona, Circolo Canottieri Ortigia di Siracusa, Rari Nantes Sori di Genova e le straniere Sharks Lugano PN, AS Monaco Natation del Principato di Monaco e OS Ilioupolis dalla Grecia.

Particolarità del torneo è che non sarà limitato alla sola disputa di appassionanti sfide in vasca, perché la Rari Nantes ha come obiettivo far vivere a tutti i ragazzi un’esperienza completa che coniuga divertimento, cultura e sostenibilità. Venerdì sera, dopo le partite, in programma una gita a Gardaland, mentre la giornata di sabato sarà dedicata alla visita dei monumenti della città con i ragazzi più grandi della società che faranno da guida. Domenica mattina infine, grazie alla collaborazione con Acque Veronesi, ci sarà un workshop sull’importanza e la necessità di non sprecare l’acqua e sul tema della plastica.

Il torneo è stato presentato questa mattina in sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessore alle Politiche giovanili e alla Partecipazione Jacopo Buffolo, il presidente di Asd Rari Nantes Verona Claudio Caorsi con il delegato allenatori Asd Rari Nantes Verona Riccardo De Manzoni e Myriam Starace dello sponsor Farmacia Zai. Sono intervenuti i ragazzi under 12 della squadra di Rari Nantes Verona insieme ad altri atleti della società.

“Crediamo molto nelle esperienze fatte in età giovanile – ha spiegato il presidente Claudio Caorsi – e portiamo da sempre i ragazzi con meno di dieci anni in giro per l’Europa, e finalmente riusciamo a ricambiare l’ospitalità ricevuta a coronamento di tanto lavoro e sacrificio. Vogliamo fare pallanuoto ad alto livello ma soprattutto percorrendo le tappe necessarie alla crescita degli atleti. Ringrazio il presidente della federazione nuoto Roberto Cognonato per averci concesso la vasca per disputare il torneo”.

“Non abbiamo l’ambizione di vincere il torneo – ha detto l’allenatore Riccardo De Manzoni – ma vogliamo confrontarci con squadre forti e vedere quali sono i miglioramenti fatti finora”.

“È bello poter supportare ragazzi giovani in fase di crescita – ha concluso Myriam Starace – per questo abbiamo sostenuto da subito questo evento con entusiasmo”.

Il programma del torneo.

Venerdì 8 settembre

ore 16 Circolo Canottieri Ortigia – OS Ilioupolis

ore 17 Rari Nantes Sori – AS Monaco Natation

ore 18 Sharks Lugano PN – Rari Nantes Verona

Sabato 9 settembre

ore 9 AS Monaco Natation – Circolo Canottieri Ortigia

ore 10 Rari Nantes Sori – Rari Nantes Verona

ore 11 OS Ilioupolis – Sharks Lugano PN

ore 17 Sharks Lugano PN – AS Monaco Natation

ore 10 Circolo Canottieri Ortigia – Rari Nantes Sori

ore 11 OS Ilioupolis – Rari Nantes Verona

Domenica 10 settembre

ore 9 Rari Nantes Verona – AS Monaco Natation

ore 10 Rari Nantes Sori – OS Ilioupolis

ore 11 Sharks Lugano PN – Circolo Canottieri Ortigia

ore 14.30 OS Ilioupolis – AS Monaco Natation

ore 15.30 Rari Nantes Sori – Sharks Lugano PN

ore 16.30 Circolo Canottieri Ortigia – Rari Nantes Verona