Nonni vigile pronti per l’inizio della scuola. Ass. Zivelonghi: “Siete una risorsa insostituibile, essenziale per studenti e famiglie”

Da oggi 43 cittadini saranno a disposizione per garantire ogni giorno una uscita in sicurezza da scuola a tanti bambini e ragazzi. Testimonianza concreta di un impegno sociale in favore della sicurezza, dove spiccano i valori della compartecipazione e intergenerazionalità. Attività realizzata dal Comune di Verona dal 1997. Un modello copiato da tante altre città italiane.

“Siete una risorsa insostituibile, essenziale per studenti e famiglie all’entrata e uscita dalle scuole cittadine”. L’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi ha accolto con queste parole, questa mattina in sala Arazzi, i nonni e le nonne vigili che quest’anno effettueranno la vigilanza davanti alle scuole cittadine. A loro è stato dedicato un momento di presentazione speciale in occasione della prima campanella dell’inizio dell’anno scolastico 2023/2024.

Presente il comandante della Polizia locale Luigi Altamura insieme ai Responsabili delle Delegazioni Territoriali interessati dall’iniziativa.

Nel progetto, attivo dal 1997, sono coinvolti un totale di 43 nonni e nonne vigile, distribuiti su tutte le scuole del territorio.

“E’ una giornata importante per l’Amministrazione comunale poter accogliere e ringraziare nonne e ninni ‘vigili’ per il loro impegno – ha sottolineato l’assessora Stefania Zivelonghi –. Un’attività che ha sicuramente tre aspetti valoriali di estrema importanza: il supporto alla sicurezza degli studenti che altrimenti non ci sarebbe; la compartecipazione, perché la sicurezza di una città si fa attraverso l’azione partecipata dei cittadini e questa attività ne è una testimonianza fondamentale. E, ancora, l’aspetto intergenerazionale, dove nonni e nonne, studenti e genitori operano insieme per il bene comune. Tre punti chiave che diventano i principali elementi che rendono questa attività una perla all’interno del nostro sistema cittadino. La disponibilità e l’aiuto che forniscono ogni anno, dal primo all’ultimo giorno di scuola, sono diventati indispensabili supporti alle attività della Polizia locale, oggi impegnata in svariate attività di servizio. Una figura importante che viene sempre più richiesta dai genitori, a cui chiediamo di dare l’esempio ai propri figli. E l’Amministrazione comunale sarà vicina alle famiglie degli scolari e studenti anche con i percorsi di educazione stradale che inizieranno da subito nei vari istituti partendo dalle materne, elementari, medie e superiori, come avviene da oltre 45 anni, tra le prime città d’Italia”.

Ringraziamenti ai nonni e alle nonne ‘vigile’ anche da parte del comandante Luigi Altamura che ha anche invitato i genitori al rispetto sia del codice della strada ma soprattutto di queste figure, chiedendo uno sforzo ulteriore perché si informino sulle condizioni del traffico prima di accompagnare i ragazzi a scuola, in particolare nelle zone interessate dai cantieri stradali della filovia. “Verona ha fatto scuola sul tema dei nonni e delle nonne ‘vigile’, un modello copiato da tante altre città italiane – ha spiegato Altamura –. Una presenza fondamentale sul territorio con la quale la Polizia locale è orgogliosa di collaborare per la sicurezza dei cittadini e in particolare degli studenti. Il nostro obiettivo è che davanti alle scuole non si verifichino incidenti o situazioni spiacevoli. Grazie per la vostra attività e la vostra pazienza”.

Scuole con il servizio ‘nonni-vigile’: Borgo Milano – Camozzini, in piazza Chievo; ColIodi, in via Milone; All’Oca Bianca, in via Zancle; Don Chiot, in via A. Di Cambio; Europa Unita, in via Rodi; Fainelli, in via Puglie; Pertini, in via Franchetti; Romagnoli, in piazza Risorgimento; Solinas, in via Faliero; Vilio, in via Bassona; Vivaldi, in Scarabello; viale Palladio.

Borgo Trento – Fraccaroli, pass. ped. in via Mameli; Nievo, in via Nievo; Pisano, in via Lungolorì; Provolo, in via Camozzini. Montorio – Betteloni, piazza Buccari.

Borgo Venezia – Carducci, in via Betteloni; Dorigo, in via Salieri; G. Da Verona, in via S. Felice Extra; Maggi, in via Marconcini; Rodari, in via Bdile; Simoni, in via Madonna di Campagna; Verdi, in via Cilea.

Centro – Agli Angeli, in via C. Battisti; Massalongo, in via dell’Artigliere; Messedaglia, in Strad. Provolo; Nogarola, in via Dietro S. Eufemia; Rubele, in via Interrato dell’ Acqua Morta; Segala, Dietro Arena.

Sud-Ovest – Ariosto, in via Ippogrifo; Busti, in via Redipuglia; D’Azeglio, in via G. del Carretto; De Amicis, in via Molinara; Dei Ciliegi, in via Bisenzio; Frattini, in via Monzambano; Giuliari, in via Giuliari; Manzoni, in via Velino; Meneghetti, in via Giuliari; S. Giuseppe, in via Bolzano; Salgari, via Turazza

Sud-Ovest Cadidavid – Cesari, in via Col. Fasoli; Fracazzole-Risorgive, in via Fracazzole.

Sud-Ovest S.Lucia – Lenotti, in via Bacchiglione; VI Maggio, in via S. Elisabetta.