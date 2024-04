Nuova area cani al Chievo intitolata al cucciolo di pittbull Aron

Da oggi anche il Chievo ha la sua area cani. L’area comunale in via De Girolamo è stata infatti attrezzata per ospitare gli amici a quattro zampe e i loro proprietari e proprietarie, con un intervento ad hoc realizzato dall’assessorato ai Giardini e Arredo urbano.

Fino a qualche settimana fa l’area incolta di 2 mila metri quadrati era una discarica a cielo aperto. Dopo una profonda e completa pulizia, si è provveduto a livellato il terreno e a seminare l’erba per poi passare alla realizzazione di un camminamento e alla predisposizione dell’impianto di illuminazione. Per rendere più accogliente e confortevole l’area, sono state posate due panchine e una fontanella e messi a dimora sette alberi mentre per renderla sicura si è provveduto a delimitarla da una recinzione perimetrale con la posa di un cancello carraio e di due cancelli pedonali. Contestualmente, il settore Giardini ha riqualificato l’area verde proprio di fronte all’area cani, un valore aggiunto per il quartiere.

Novità dell’area cani del Chievo è la dedica d Aron, il cucciolo di pitbull, vittima del suo proprietario, le cui immagini del copro martoriato hanno commosso e indignato tutto il Paese e che, insieme al gattino Leon, è protagonista della campagna social avviata in queste settimane e che sarà potenziata con altri supporti.

Su volontà dell’assessore ai Giardini, infatti, da qui in avanti le nuove strutture per cani che verranno realizzate sul territorio comunale saranno dedicate ad un amico a quattro zampe, per sensibilizzare sui temi legati al rispetto e alla non violenza nei loro confronti.

Questa è al quarta nuova area cani inaugurata nel giro di pochi mesi, come ricorda l’assessore ai Giardini, che si aggiunge a quelle in via Palladio, alla Biondella e in via Doria e quelle rimesse a nuovo a Quinzano e in via Pitagora. Atre apriranno a breve in Corte Bentivolgio in Circoscrizione 6^ e a Marzana in 8^.

Davvero tanti i cittadini e le cittadine presenti questa mattina all’inaugurazione con i loro cagnolini, a dimostrazione che l’area era una necessità sentita dal quartiere. Insieme all’assessore ai Giardini c’erano il consigliere comunale delegato alla Tutela degli animali e il presidente della Circoscrizione 3^.