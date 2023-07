Nuove misure per la quiete pubblica. La precisazione dell’Amministrazione

In merito ad alcune notizie riportate sui media ma non diffuse in maniera ufficiale dall’Amministrazione e riguardanti le misure per contenere il disturbo della quieta pubblica, si precisa che non c’è nulla di deciso e definito in quanto il lavoro fatto finora dagli assessorati coinvolti è stato quello di analizzare le criticità e ipotizzare alcune soluzioni possibili.

“Si precisa che quello di cui si sta discutendo è semplicemente un’ipotesi di piano con aspetti tecnici che sono in fase di valutazione dagli assessori che fanno parte della cabina di regia e che saranno oggetto a breve di confronto con gli esercenti e con i rappresentanti di categoria, come è sempre stato fatto- afferma l’assessore al Commercio Italo Sandrini-. La condivisione è fondamentale per poter prendere successivamente decisioni ponderate che cercano di tutelare tutti i cittadini”.

“La cabina di regia costituita dagli assessori maggiormente coinvolti, con i rispettivi Uffici, sul tema “movida” sono da tempo all’opera per l’individuazione di possibili interventi, la cui adozione non potrà prescindere da interlocuzioni con le rappresentanze dei soggetti coinvolti, come è prassi della nostra amministrazione – afferma l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi-. Parlare di decisioni già assunte è prematuro e soprattutto dannoso a un percorso di valutazione sereno quale è quello che vorremmo instaurare”.