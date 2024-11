Operazione della Guardia di Finanza, il plauso dell’assessora Zivelonghi: ‘Si conferma il radicamento mafioso’

Mafia negli appalti ferroviari, l’assessora alla Sicurezza e Legalità Stefania Zivelonghi esprime soddisfazione per l’importante operazione portata a termine dai Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi e Verona che ha portato ad otto arresti e a sequestri per 2,5 milioni di euro a Verona e Lodi.

“Mi complimento con la Guardia di Finanza per l’operazione portata a termine oggi e che si aggiunge a quelle di pochi giorni fa che ha fatto emergere un’ingente frode fiscale a carico anche di imprenditori veronesi – dichiara l’assessora Zivelonghi-. Operazioni che, in particolare quella di oggi, ci confortano nelle ragioni sottostanti alle richieste che stiamo portando avanti nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi perché confermano la necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione delle istituzioni per compiere indagini sulle attività criminali, fondamentali per giungere a risultati come quelli di oggi. E’ questa l’evidenza che abbiamo sottolineato ieri nell’incontro con la senatrice Floridia e la consigliera regionale Bigon”.