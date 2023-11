Per i bimbi di nidi e scuole dell’infanzia comunali nuovi laboratori con grandi professionisti di teatro, musica e scienza

Al via tre progetti gratuiti per le famiglie che aumentano i servizi del Comune per la fascia 0-6. Assessora La Paglia: “Progetti di altissimo livello che vengono adattati al percorso educativo dei bambini”.

Immaginate una ventina di bambini sotto i 5 anni che stanno per mezz’ora in silenzio. E concentrati. Sembra impossibile, eppure è successo. E’ successo questa mattina alla scuola dell’infanzia Alessandri, dove si è svolto il primo laboratorio di teatro per i bambini che frequentano i nidi e le materne comunali. Ad attirare l’attenzione dei piccoli ci ha pensato l’attore professionista Andrea Buzzetti con il suo teatro, che lui stesso definisce ‘umano’ perché proposto come esperienza di relazione ed espressiva dove tutti sono protagonisti della scena.

Così come lo sono i bambini durante il percorso musicale del maestro Luca de Marchi e in quello di scienze di Elisa Oppici, dove sono proprio i piccoli scienziati a guidare l’atelier in base alle loro domande e ai loro interessi.

I tre laboratori rappresentano un nuovo servizio gratuito che il Comune offre ai bambini nella fascia 0-6 anni e che l’Amministrazione è orgogliosa di attivare non solo per gli obiettivi educativi che si prefigge ma anche per la qualità di altissimo livello del servizio stesso.

Se il progetto Teatro è una novità assoluta dell’anno educativo 2023/24, quelli di Musica e Scienza sono già stati sperimentati con successo l’anno scorso, da qui la volontà di proseguirli e attivarli in quasi tutte le scuole dell’infanzia comunali con l’obiettivo di avviare un percorso duraturo che coinvolga tutti i plessi scolastici.

Per il teatro si è scelto di sperimentare un progetto di continuità, un percorso di più incontri che vede insieme i bambini del nido e bambini dell’infanzia di 4 plessi scolastici vicini o integrati.

Soddisfatta l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia che oggi ha presentato la novità progettuale insieme alle referenti del Comune per i servizi 0-6 Maria Grazia Corda e Barbara Filippi. Presenti anche i rappresentanti dei laboratori, Andrea Buzzetti per il Teatro, Luca de Marchi per la Musica e Elisa Oppici per la Scienza.

“Con un importante lavoro di squadra e condividendo analisi di pensiero e proposte, riusciamo a dare un servizio gratuito di altissimo livello ai nidi e alle scuole dell’infanzia – ha detto l’assessora La Paglia -. Ho visto al lavoro i professionisti di questi laboratori e ho constatato non solo la felicità dei bambini ma anche la soddisfazione di insegnanti e educatrici che seguono l’attività con specifica formazione. Il valore aggiunto di questi progetti è che non solo calati dall’alto ma vengono adattati al percorso educativo dei bambini, per un’esperienza di arricchimento sotto diversi aspetti educativi e di crescita personale. Il nostro obiettivo è far sì che questi percorsi diventino una proposta stabile nell’offerta educativa di nidi e scuole dell’infanzia comunali”.

I laboratori

PROGETTO MUSICA: presente già da 2 anni, l’associazione il giardino dei linguaggi, condotta da Luca de Marchi, quest’anno raddoppiata la realizzazione nelle scuole per un totale di 1000 laboratori, 500 tra settembre e dicembre 2023, 500 gennaio-giugno 2024, 16 scuole.

La premessa dei laboratori di musica è che il bambino è in grado di innescare autonomi processi di apprendimento attraverso il gioco e l’imitazione.

PROGETTO SCIENZA: quest’anno con l’associazione FabLab tramite Elisa Oppici proponiamo alle scuole gli “atelier delle scienze” un percorso di tre incontri per ogni scuola, realizzato in 6 scuole da ottobre a dicembre 2023.

Vengo forniti materiali e spunti per approfondire un argomento scientifico utilizzando i “cento linguaggi dei bambini” e mettendo sempre il bambino al centro. Sono i bambini che con le loro domande e i loro interessi “guidano” l’Atelier.

PROGETTO TEATRO: il Teatro la Baracca Testoni Ragazzi prosegue le progettualità rivolte allo 0-6: cioè percorsi dove Nido e Scuola d’infanzia sono presenti assieme.

Sarà presente nelle scuole e nidi di Verona da ottobre a giugno 2024 con la realizzazione di n.26 spettacoli teatrali con una specificità: il teatro come esperienza estetica profonda, relazionale ed espressiva e anche formazione rivolta sia a insegnanti che educatrici.

Qui l’intervista all’assessora La Paglia e ai professionisti dei laboratori https://youtu.be/bwwMYH8xvbU