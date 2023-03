Piscine Lido. Ass. Bertucco: “ Chiuse da diversi anni, abbiamo ereditato questo disagio. A breve soluzione per togliere il degrado”

“Stiamo lavorando ad una soluzione che nell’immediato tolga l’area dal degrado in attesa di una sua riqualificazione definitiva. La storia delle piscine Lido è ben nota, si tratta di una situazione che ereditiamo. Sono chiuse da diversi anni, non solo le precedenti amministrazioni non hanno provveduto alla loro riqualificazione ma non c’è mai stato nemmeno l’impegno di promuovere interventi ad hoc per la messa in sicurezza dell’impianto stesso”.

Così l’assessore al Patrimonio Michele Bertucco, che interviene in merito alle piscine Lido di via Galliano.

“Ricordo che è da molto tempo che il sito versa in questo stato di abbandono, su cui nessuna delle Amministrazioni precedenti è riuscita a intervenire positivamente. Nel 2015 con l’Amministrazione Tosi è stato presentato un project financing che si è però bloccato nel 2018 perché chi lo aveva proposto vi ha rinunciato- ricorda l’assessore -. Nel 2019 l’Amministrazione Sboarina ha presentato una proposta di trasformazione da piscina a parco Acquatico ma anche quella è rimasta sostanzialmente ferma.

In questi mesi il sindaco ha lavorato a temi urgenti che riguardavano la gestione delle altre piscine comunali che avevano una serie di problematiche dovute al Covid, penso all’allungamento dei tempi dei contratti e ai canoni stessi, tutti interventi messi in atto per permettere alle piscine di rimanere aperte. Stiamo lavorando per trovare una soluzione migliore e soprattutto definitiva per restituire la piscina alla città, naturalmente nei tempi e nei modi necessari e senza fare promesse inutili come è stato fatto in passato”.