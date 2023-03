Piste ciclabili. Approvato studio di fattibilita’ per 200 mila euro di interventi

Interessato tutto il territorio, con lavori programmati nelle otto Circoscrizioni.

Nel 2023 opere di manutenzione straordinaria per la sistemazione di ampi tratti di percorso.

Via libera oggi da parte della Giunta comunale allo studio di fattibilità per la realizzazione di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili esistenti nelle strade e nei marciapiedi delle Circoscrizioni.

Gli interventi sono necessari per garantire la fruibilità, la sicurezza e il decoro delle piste ciclabili, in alcuni tratti che hanno presentato problematiche dal punto di vista della sicurezza, sia pedonale che ciclabile, e specifici per la soluzione di situazioni critiche, definiti “punti neri”, sull’intero territorio comunale.

“Uno stanziamento importate in termini di risorse investite – ha sottolineato l’assessore alle Strade Federico Benini – e di lavori che saranno effettuati per accrescere la sicurezza su tratti ciclabili presenti su tutto il territorio cittadino. Prevediamo di risolvere criticità diverse, garantendone così un migliore utilizzo”.

Nello specifico, con uno stanziamento complessivo di 200 mila euro, si prevedono lavori: 1^ Circoscrizione, Porta Palio – Castel Vecchio, rifacimento segnaletica orizzontale e ripristino paletti dissuasoti divelti. 2^ Circoscrizione, Lung. Attiraglio, sistemazione tratti di manto bituminoso e segnaletica orizzontale.

3^ Circoscrizione, via Pitagora, adeguamento marciapiede e realizzazione segnaletica orizzontale.

4^ Circoscrizione, pista ciclabile Vecchia Ferrovia, rifacimento segnaletica orizzontale e messa in sicurezza attraversamenti ciclopedonali.

5^ Circoscrizione, via Santa Teresa, rifacimento manto bituminoso e segnaletica orizzontale. Ancora, via Redipuglia, rifacimento manto bituminoso e segnaletica orizzontale.

6^ Circoscrizione, via Perini-Carli, tratto dietro la farmacia, rifacimento segnaletica orizzontale. Ancora, via Perini n. 7, rifacimento tratti di manto bituminoso e segnaletica orizzontale; via Nepote, tratto da via Bodoni a via Montelungo, rifacimento manto bituminoso e segnaletica orizzontale.

7^ Circoscrizione, via Confortini, rifacimento massetto in cls , manto bituminoso a tratti e segnaletica orizzontale.

8^ Circoscrizione, ciclabile via degli Abeti, sostituzione parapetti in legno ammalorati, con parapetti in acciaio corten.