Piu’ di mille bambini e bambine a scuola a piedi. Premiati i vincitori del progetto ‘Siamo nati per camminare’

C’è chi ha percorso ha percorso 14 chilometri a piedi per raggiungere la scuola, chi ha sfruttato il car pooling insieme ad altri 6 compagni. E chi, per la prima volta, è arrivato in classe in autonomia, senza l’aiuto di un adulto, vivendo così un’esperienza di crescita. Sono i bambini veronesi che hanno partecipato alla quinta edizione del concorso ‘Siamo nati per camminare’, promosso dall’Assessorato alle Politiche educative e scolastiche del Comune insieme all’associazione Genitori Antismog. Si tratta del progetto-gioco sul tema della mobilità sostenibile rivolto agli alunni delle scuole primarie e che quest’anno ha visto aderire anche una scuola dell’infanzia e una secondaria di primo grado. Per due settimane, dal 14 al 25 ottobre i bambini sono stati invitati ad andare a scuola a piedi, in bicicletta, skateboard, monopattino, con i mezzi pubblici.

La raccolta dei dati sulla mobilità casa-scuola da parte di ogni classe ha consentito loro di partecipare al concorso e partecipare alle premiazioni ufficiali.

Parallelamente è stato chiesto ai bambini e alle bambine di diventare alleati e portavoce della città, immaginando che questa non sia solo il luogo dove vivono, ma abbia pensieri ed emozioni propri, che spesso gli adulti non hanno il tempo o la capacità di cogliere e di raccontarlo attraverso una canzone, una filastrocca o una poesia. Questi elaborati hanno permesso loro di partecipare al concorso creativo a livello cittadino che ha premiato i lavori che sono riusciti a trasmettere meglio il punto di vista e la spontaneità dei bambini.

Queste le scuole vincitrici.

Concorso creativo

– 1^ classificata 5° U Scuola primaria paritaria Aportiane San Giuseppe

–2° classificata: 3° A Scuola primaria Antonio Pisano – Avesa

-3° classificata: 4° C Scuola primaria Guarino Da Verona

-4° classificata e menzione speciale: 5° B Scuola primaria Guarino Da Verona

-5° classificata: 5°C Scuola primaria Guarino Da Verona

Concorso mobilità

-1° classificata delle classi prime: 1° B Scuola primaria Angela Busti

–1° classificata delle classi seconde: 2° B Scuola primaria Antonio Cesari

–1° classificata delle classi terze: 3° B Scuola primaria Angela Busti

-1° classificata delle classi quarte: 4° A Scuola primaria Angela Busti

– 1° classificata delle classi quinte: 5° C Scuola primaria Antonio Cesari

Primi in assoluto a livello cittadino

– Premiazione della 3°classificata: 1° B Scuola primaria Angela Busti

-Premiazione delle 2°classificata: 5° B Scuola primaria Angela Busti

– Premiazione della 1° classificata: 5° C Scuola primaria Antonio Cesari

Alle premiazioni in municipio hanno partecipato l’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia, la responsabile del progetto Nati per Camminare – associazione Genitori Antismog Monica Vercesi, Giuseppe Venturini dell’Ufficio scolastico provinciale , Alberto Melotti del Banco BPM che sostiene l’iniziativa. Il progetto gode del patrocinio della Rete Città Sane.

“Quest’anno la parte artistica prevedeva che i bambini e le bambine potessero realizzare una canzone e i loro testi sono stati veramente incisivi- spiega l’assessora La Paglia-. Per due settimane sono andati a scuola a piedi o utilizzando mezzi sostenibili, loro insieme alle loro famiglie e alle insegnanti, un grande coinvolgimento da parte della città. Ringrazio l’associazione Genitori Antismog che ogni anno ci aiuta ad organizzare il concorso, le scuole che hanno aderito e le famiglie che hanno partecipato attivamente facendosi coinvolgere, anche mandando in autonomia i loro figli a scuola”.

Monica Vercesi, membro Genitori Antismog e responsabile del progetto: “Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Verona, che da sempre sostiene il nostro progetto con grande dedizione ed entusiasmo, i docenti delle scuole, che continuano a credere nel nostro metodo e nel ruolo che la scuola deve svolgere nel sensibilizzare le famiglie sugli obiettivi di Siamo nati per camminare e soprattutto i bambini e le bambine che con il loro impegno, la loro sensibilità e creatività ci regalano sempre tante emozioni e con il loro impegno rinnovano la fiducia in un futuro migliore per le nostre città”.

Stefano Porro, Future Mobility Manager di Pirelli: “Anche quest’anno Pirelli rinnova il suo impegno al progetto Siamo nati per camminare per sensibilizzare i bambini e le loro famiglie alla mobilità attiva e alla sicurezza stradale: due elementi fondamentali per il benessere futuro e per contribuire ad accelerare lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile. Il successo dell’iniziativa dimostra come la sinergia fra mondo delle imprese e delle scuole possa contribuire a dare un ulteriore impulso allo sviluppo di una mobilità sostenibile”.

Alberto Melotti, Responsabile della Direzione Territoriale Verona e Nord Est di Banco BPM:

“Banco BPM sostiene per il quarto anno consecutivo questa bellissima iniziativa, dedicata ai più piccoli, che promuove la mobilità sostenibile. L’importanza del ruolo che la scuola e l’istruzione svolgono nella formazione delle nuove generazioni, che sono il nostro futuro, è imprescindibile, per questo Banco BPM sostiene da molti anni e con molteplici iniziative il mondo scolastico e le associazioni che si impegnano ad affiancarlo con attività di formazione e di sensibilizzazione come in questo caso. Infatti, educare i bambini ad andare a scuola a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici è un’esperienza formativa che li porta a percepire la città in modo nuovo e li sensibilizza al rispetto dell’ambiente. Far sentire anche i più piccoli parte integrante e attiva non solo del proprio quartiere, ma anche della propria città è fondamentale per far crescere in loro la consapevolezza e l’attenzione per ciò che li circonda.”

Da 22 anni i Genitori Antismog conducono una campagna di azione contribuendo a diffondere il valore culturale e sociale di scelte di mobilità favorevoli alla salute e al benessere collettivo, attraverso azioni di comunicazione e sensibilizzazione, iniziative, progetti (scuole, istituzioni, aziende e attività commerciali). Genitori Antismog è membro dell’EEB European Environmental Bureau (www.eeb.org) la più vasta federazione europea di associazioni ambientaliste e sostiene Transport & Environment

(www.transportenvironment.org).

L’iniziativa Siamo nati per camminare 2024 è stata realizzata in contemporanea anche nelle città di Milano e di Genova.