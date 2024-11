Piu’ servizi alla cittadinanza con le variazioni approvate in Giunta

Sarà implementato il servizio di sicurezza al Palazzetto Le Grazie, acquistati sacchi in pvc per innaffiare il verde urbano e abolita l’imposta sulle insegne pubblicitarie per le farmacie.

La Giunta ha approvato una serie di variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (Peg), uno strumento fondamentale nella gestione di un’amministrazione comunale che traduce in azioni concrete il bilancio approvato dal Consiglio comunale, e al Regolamento comunale del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria.

La Giunta ha stanziato 25mila euro, approvando una variazione al Peg per la sorveglianza e custodia del Palazzetto Le Grazie, dato che sono stati ampliati gli orari di apertura. Il trasferimento di 5.237 euro all’Assessorato al Decentramento per l’acquisto di sacchi in pvc per l’irrigazione delle piante nelle circoscrizioni. Verona si distingue, infatti, come una delle prime città italiane ad adottare un innovativo sistema di irrigazione per il verde urbano, già ampiamente utilizzato nel Nord Europa che prevede il riempimento periodico dei sacchi da parte di Amia. Questi erogano acqua alle piante con un sistema goccia a goccia. Sono stati anche destinati 3.600 euro all’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (Ivsrec), a titolo di quota associativa del Comune di Verona. Con una variazione al Regolamento comunale del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria è stato poi abolito l’obbligo per le farmacie di pagare la pubblicità per le insegne, dato che la loro funzione è considerata di pubblica utilità.

“Il principio a cui sono improntate queste variazioni del Peg e del regolamento sui tributi pubblicitari – spiega l’assessore al Bilancio e ai Tributi Michele Bertucco – è di erogare maggiori servizi ai cittadini. L’ampliamento degli orari del Palazzetto Le Grazie implica una maggior disponibilità per attività fisica, associazionistica e di relazione. Abbiamo ritenuto che le farmacie debbano utilizzare le loro risorse per la collettività e non per un’imposta. Il mantenimento delle aree verdi curate e sane, è una base indispensabile per una migliore qualità della vita, oltre che una garanzia di abbellimento della città per popolazione e turisti”.