Ponte Nuovo del popolo. Da martedì 8 luglio la chiusura al traffico per concludere i lavori. Entro il mese di agosto l’apertura definitiva

l conto alla rovescia è iniziato. Tra non molto Ponte Nuovo tornerà ad essere percorso. Un cantiere iniziato a novembre 2021, a cui manca ora l’ultimo, ma definitivo step. Per questo motivo da martedì 8 luglio il ponte verrà chiuso al traffico automobilistico e, dopo un paio di settimane, anche a quello pedonale per circa una ventina di giorni, per poi riaprire definitivamente.

L’intervento. Il programma lavori di Ponte Nuovo è stato modificato per prevedere la chiusura del cantiere prima di Ferragosto. Si anticipa quindi anche la chiusura a tutti (veicoli e pedoni) del ponte riducendola di 3 settimane rispetto all’ultima versione del cronoprogramma. La chiusura al traffico inizierà dal prossimo 8 luglio quando l’impresa esecutrice dei lavori installerà adeguate recinzioni lungo il marciapiede lato monte (nord) per i pedoni e rimuoverà tutti i new jersey presenti sul ponte utilizzando la corsia veicolare lato monte. Sarà quindi interdetto il traffico veicolare, ma consentito il transito ai pedoni. Dal 21 luglio si prevede la chiusura completa del ponte, pedoni compresi, per completare la dismissione del bypass provvisorio presente sul marciapiede lato monte e le lavorazioni rimanenti sulle balaustre e sui marciapiedi. Il ponte sarà quindi asfaltato negli ultimi giorni di luglio e, nella prima settimana di agosto, ad avvenuta maturazione degli ultimi getti di calcestruzzo, sarà soggetto alle prove di carico dell’impalcato.

Il ponte rimarrà quindi chiuso fino al completamento delle lavorazioni, per rimuovere i ponteggi rimasti sulle pile e sulle spalle per posare i giunti stradali e completare la segnaletica, prima dell’apertura.

“Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel per uno dei cantieri più complessi che hanno interessato Verona negli ultimi vent’anni – afferma l’assessore alle Strade, Giardini e Arredo urbano Federico Benini -. Questo è l’ultimo sacrificio che ci sarà da fare ma, tra meno di un mese, cittadini, cittadine e i turisti potranno riutilizzare questa importante via di entrata e di uscita della città”.

“Volge al termine la ristrutturazione di Ponte Nuovo del Popolo – aggiunge il presidente della Circoscrizione 1^, Lorenzo Dalai -. Un lavoro importante, iniziato dalla precedente Amministrazione e che, dopo numerose peripezie con bonifiche da ordigni, rinvenimento di reperti archeologici, piene del fiume, vede finalmente la fine. Avremo alcuni giorni di ulteriori disagi, ma poi il lavoro sarà concluso e i cittadini di Verona potranno usufruire di una struttura rinnovata e messa in sicurezza. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per superare le tante avversità”.

Gli interventi eseguiti.

Le prime campate del ponte sono state smontate, rinforzate e rimontate. Tutte le colonnine e i rivestimenti esterni in pietra sono stati restaurati.

L’adeguamento sismico è stato un intervento molto significativo. Il ponte è stato rinforzato per riuscire a sopportare i carichi statici, sono state integrate le armature e completamente ricostruita la soletta. Grazie al rifacimento della soletta è molto aumentata la resistenza del piano orizzontale, elemento che è fondamentale per la resistenza della struttura agli eventi sismici.

Nuova illuminazione. Il progetto è inserito all’interno di un complessivo elaborato dal Politecnico di Milano denominato “Luci sull’Adige per una nuova Verona fluviale”. Prevede un’illuminazione su tutti i ponti di Verona improntata seguendo criteri di sobrietà ed eleganza. Su Ponte Nuovo sono stati installati 12 proiettori-faretto che lo renderanno suggestivo all’imbrunire.