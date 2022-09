Ponte Nuovo, entro fine ottobre apre una corsia di marcia, il cantiere finirà ad aprile 2024

Ultime settimane di chiusura al traffico veicolare su Ponte Nuovo. Entro fine ottobre, infatti, riaprirà una corsia in uscita dal centro storico, quella cioè in direzione piazza San Tomaso, che potrà essere percorsa sia dai veicoli provenienti da via Nizza che da lungadige Rubele.

Da allora e fino alla fine dei lavori la situazione viabilistica rimarrà inalterata, con la apertura alternata delle corsie, con il cantiere che procederà consentendo il passaggio delle auto nella corsia indicata.

Unica eccezione, due mesi durante l’ultima fase dei lavori nel 2024, dove la complessità delle lavorazioni, in particolare quelle all’infrastrutturazione dei sottoservizi, richiederà un’ulteriore chiusura totale del ponte.

Sempre aperto invece il passaggio pedonale che consente di attraversare il ponte a piedi. Il semaforo che avvisa i passanti rimane verde h24.

I lavori termineranno ad aprile 2024 e dalla settimana prossima comincerà l’allestimento del ponteggio per i lavori di risanamento strutturale.