Premio nazionale Legambiente, “Animali in città”. Il Comune di Verona sul podio per le attivita’ svolte

Il Comune di Verona si conferma tra i migliori d’Italia in fatto di gestione degli animali d’affezione. Il riconoscimento è stato ritirato oggi a Grosseto dal consigliere comunale delegato alla Tutela degli animali Giuseppe Rea.

Anche quest’anno Verona sale sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il Premio nazionale ‘Animali in città’, di Legambiente. La città scaligera si è classificata al primo posto tra i capoluoghi di grandi dimensioni (tra i 200 mila e i 500 mila abitanti), ottenendo il punteggio più alto per quanto riguarda il quadro normativo, le risorse destinate, i servizi ed i controlli effettuati in favore degli animali. Ottimo il risultato anche nella classifica assoluta, che vede Verona al terzo posto dopo Modena e Zocca, Comune della provincia modenese.

Un riconoscimento che premia l’impegno dell’amministrazione per promuovere il cambiamento culturale e di abitudini di vita dei cittadini nel rispetto degli animali e che è frutto della stretta collaborazione con il Servizio Veterinario dell’AULSS 9 che gestisce il canile sanitario, con l’ENPA per il rifugio del cane e con le Guardie Zoofile dell’OIPA che operano nella tutela degli animali grazie ad una convenzione in essere con il Comune.

Tra i fattori di maggior rilievo tenuti in considerazione ci sono: l’istituzione del primo Garante per la tutela degli animali, dopo l’approvazione dello specifico regolamento, figura costantemente operativa nello svolgimento delle proprie funzioni a supporto dell’Amministrazione ne che si attiva a difesa degli animali ogni qualvolta vengano segnalati episodi di maltrattamento.

Sempre nel corso del 2023 il Comune ha avviato e concluso con successo, in collaborazione con ENPA, la campagna “Un futuro insieme ai nostri animali”, con lo scopo di promuovere, sensibilizzare ed incentivare l’adozione di cani e gatti meno fortunati dal Rifugio del cane, in quanto anziani o colpiti da patologie o malattie.

A ciò si aggiungono le campagne di informazione e sensibilizzazione che ogni anno l’ Amministrazione promuove contro i maltrattamenti e gli abbandoni degli animali e la decisione, in discontinuità con quanto fatto in passato, di salutare l’arrivo del 2024 con una festa in Piazza Bra senza l’utilizzo di fuochi d’artificio o spettacoli pirotecnici che provocano molta sofferenza alle persone fragili e agli animali.

Sempre nel 2023 sono state realizzate tre nuove aree cani in Via Palladio, in Via Biancolini e in Via Doria, a cui si è aggiunta quest’anno quella in via De Girolamo; altre quattro saranno realizzate a breve.

Il dossier nazionale di Legambiente, infatti, ha analizzato i dati direttamente forniti dalle pubbliche amministrazioni relativi all’anno 2023 e, attraverso molteplici indicatori, ha valutato lo sforzo e le performance raggiunte nelle differenti realtà italiane.

Per sottolineare il positivo delle attività emerse, e far si che questo sia da stimolo per fare meglio, Legambiente accompagna la presentazione del dossier nazionale con la premiazione delle esperienze italiane più positive realizzate da Comuni e Aziende sanitarie, assegnando il premio nazionale “Animali in Città 2023”.

“Una riconferma che ci rende orgogliosi e premia l’impegno e il lavoro fatto – afferma il consigliere delegato alla Tutela degli animali Giuseppe Rea-. Verona torna ad occupare il primo posto a livello nazionale per quanto riguarda le città medio-grandi e il terzo nella classifica assoluta. Un risultato frutto della sinergia messa in atto tra diverse istituzioni, che garantisce il grande lavoro fatto dal Comune con l’Ufficio tutela animali e in collaborazione con il servizio veterinario dell’Asl che gestisce il Canile Sanitario e con l’Enpa – Rifugio del Cane.

Ricordo però che questo premio non sarebbe mai stato raggiunto senza l’instancabile lavoro di volontariato messo in campo ogni giorno dalle Associazioni animaliste e dai singoli cittadini che, nel silenzio, operano mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse per difendere i nostri amici a quattro zampe, a partire dalle coadiuvanti gattofile, che si prendono cura di più’ di 300 colonie feline presenti sul nostro territorio, per un totale di circa 3.000 gatti liberi”.

“Si è stabilita una sinergia tra istituzioni sostenuta in primis, dall’impegno personale degli attori coinvolti che, con passione, moltiplicano le risorse disponibili cercando di tutelare il benessere degli animali, dei cittadini deboli e anche di quanti sono meno sensibili alle istanze animaliste- aggiunge il dirigente Veterinario Aulss 9 presso il canile sanitario Flavio Sbarellati-. Una sinergia che facilita una convivenza per quanto possibile, armonica e rispettosa dei diritti di tutti.”



Il Rifugio del cane e del gatto, Centro Benessere animale comunale “Fondazione cani e gatti – Giorgio e Antonella Fietta” gestito dalla Sezione provinciale di Verona dell’Ente Nazionale Protezione Animali O.d.V., con sede in Verona (Vr), Via E. Barsanti n. 19, ha come focus il benessere di tutti gli animali ospitati.

La presenza quotidiana dei numerosi volontari e del personale addetto permettono di avere questa qualità con standard sempre più elevati. Compito di Enpa è anche dare ai nostri ospiti una seconda opportunità attraverso le adozioni.

Di seguito i numeri per l’anno 2023.

“Nel 2023 sono entrati nel Rifugio del Cane 202 cani a fronte di 177 adozioni e 170 gatti a fronte di 150 adozioni”, spiega il presidente Enpa Verona e gestore del Rifugio del Cane Romano Giovannoni, che segnala un ingresso sempre maggiore di cani di grosse dimensioni, più impegnativi nel recupero e nelle adozioni stesse, e un crescente numero di gatti. “La Sezione in concerto con il Comune di Verona è la divulgazione della cultura del benessere animale, nei vari eventi e in tutte le occasioni in cui ci è data la possibilità”.



“Nel 2023 sono arrivate oltre 100 segnalazioni a vario genere dal territorio comunale – ha detto il Comandante Guardie Zoofile OIPA di Verona Massimiliano D’Errico-. Una decina i casi sociali e le sanzioni per inosservanza del regolamento benessere animali. Diversi soggetti segnalati all’autorità giudiziaria con altrettanti animali sequestrati. Importante la campagna di sensibilizzazione ConFIDO per il rispetto delle regole proprietari cani e società; campagna di sensibilizzazione contro i cani lasciati sui balconi auto e comunque al sole”.