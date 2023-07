Premio nazionale Legambiente, “Animali in città”. Il Comune di Verona sul podio per le attività svolte

Il riconoscimento è stato ritirato oggi a Roma dal sindaco Damiano Tommasi:“Una città che si prende cura anche degli animali è una città che guarda ai suoi cittadini e alle sue cittadine e che soprattutto è al passo con i tempi”.

Coinvolte 986 amministrazioni comunali analizzando 36 criteri divisi in 4 macro aree. Verona al 1° posto delle città tra 250 e 500 mila abitanti, al secondo nella classifica assoluta. Il riconoscimento premia l’impegno dell’amministrazione per promuovere il cambiamento culturale e di abitudini di vita dei cittadini nel rispetto degli amici a quattro zampe.

Il Comune di Verona sale sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi il Premio nazionale ‘Animali in città’, di Legambiente. La città scaligera si è classificata al primo posto tra i capoluoghi di grandi dimensioni (tra i 200 mila e i 500 mila abitanti), ottenendo il punteggio più alto per quanto riguarda il quadro normativo, le risorse destinate, i servizi ed i controlli effettuati in favore degli animali. Ottimo il risultato anche nella classifica assoluta, che vede Verona al secondo posto.

Tra i fattori di maggiore rilievo tenuti in considerazione spiccano le numerose attività svolte in tutela degli animali e i regolamenti e le ordinanze emanate negli ultimi anni a garanzia del loro benessere. Tra le ultime progettualità, l’approvazione del Regolamento per il Garante degli Animali e l’istituzione del primo garante del Comune di Verona, gli incontri formativi in tutti i quartieri per promuovere la corretta convivenza tra cittadini e animali domestici, la creazione di tre nuove aree cani in via Palladio, alla Biondella e in via Doria, quest’ultima dedicata agli animali di piccola taglia e la sistemazione di quelle a Quinzano e in via Pitagora, l’attività di sterilizzazione realizzata con l’Asl e le colonie feline, le risorse messe a disposizione per progetti speciali come l’adozione di cani e gatti anziani o malati per toglierli dal canile comunale e dare loro la possibilità di vivere l’ultimo periodo della vita nel calore di una famiglia.

Il dossier nazionale di Legambiente, infatti, ha analizzato i dati direttamente forniti dalle pubbliche amministrazioni relativi all’anno 2022 e, attraverso molteplici indicatori, ha valutato lo sforzo e le performance raggiunte nelle differenti realtà italiane.

Per sottolineare il positivo delle attività emerse, e far si che questo sia da stimolo per fare meglio, Legambiente accompagna la presentazione del dossier nazionale con la premiazione delle esperienze italiane più positive realizzate da Comuni e Aziende sanitarie, assegnando il premio nazionale “Animali in Città 2022”.

A ritirare il premio oggi a Roma è stato il sindaco Damiano Tommasi.

“E’ un onore rappresentare la città in questa premiazione – ha detto il sindaco Damiano Tommasi -. Il ruolo sociale dell’animale di compagnia sta evolvendo e sempre più cittadini e cittadine vivono in simbiosi con i loro animali di casa. Una città che si prende cura anche di loro è una città che guarda ai suoi cittadini e alle sue cittadine e che soprattutto è al passo con i tempi. Fa quindi piacere essere in questa classifica e soprattutto aver ricevuto questo riconoscimento da un’associazione come Lagambiente sempre rispettosa della qualità della vita”.