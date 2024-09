Prevenzione oncologica. Visiste dermatologiche gratuite contro i tumori alla cute

A settembre, in Circoscrizione 8^, proposte a tutta la cittadinanza 8 giornate di visita gratuite a bordo di uno dei Bus della Prevenzione di Fondazione ANT. Un ampio programma di prevenzione oncologica incentrato sulle neoplasie della cute.

Al via dal 6 settembre una serie di otto appuntamenti di screening sul melanoma. Giornate di prevenzione dedicate a tutta la cittadinanza, con la possibilità di oltre 190 controlli gratuiti, che si terranno nel territorio della Circoscrizione 8^, precisamente a Marzana, Poiano e Quinto, a bordo di uno dei Bus della Prevenzione di Fondazione ANT.

Il melanoma risulta essere uno dei principali tumori che insorgono in giovane età e costituisce in Italia, attualmente, il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni.

L’itinerante ‘Progetto Melanoma’ di Fondazione ANT, in cui rientrano anche le giornate di visita in Circoscrizione 8^, mira ad accrescere nella popolazione la cultura della prevenzione, offrendo opportunità di controllo nei quartieri. Il progetto è sostenuto da Fondazione Just Italia con il patrocinio del Comune di Verona – Rete Città Sane.

Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione a partire da oggi sul link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite/

Programma e luoghi di visita

Il 6, 7, 8 e 9 settembre a Marzana nella piazza Postojali (zona del parcheggio pubblico vicino alla chiesa di Ognissanti). Visite, il 6 settembre dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 13.45 alle 18.45. Il 7, 8, 9 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30. Disponibili 96 controlli gratuiti.

Il 13 e 14 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30 nell’area dei giardini G.Slemer (tratto cieco via Poiano n. 34-36). Disponibili 48 controlli gratuiti.

Il 15 e 16 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30 a Quinto nela piazzetta in via Valpantena n. 85/c (fronte farmacia AGEC Quinto) . Disponibili 48 controlli gratuiti.

“Una prevenzione messa in campo sul territorio e più precisamente all’interno dei quartieri cittadini – afferma l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni – proprio per consentire il maggior numero di visite dermatologiche gratuite. Il tutto grazie all’importantissimo partenariato di ANT, che ringrazio per lo straordinario lavoro svolto, supportata dalla Fondazione Just Italia anch’essa fortemente impegnata in favore della salute dei cittadini veronesi”.

“Uno dei pilastri della salute e del benessere è la prevenzione. Investire in essa significa ridurre l’incidenza delle malattie, migliorare il benessere delle persone e a lungo termine, significa un risparmio dal punto di vista del sociale e del sanitario – evidenzia la consigliera comunale delegata per la Rete Città Sane Verona Annamaria Molino –. Ad oggi l’incidenza del melanoma risulta in costante aumento, in Italia lo scorso anno ci sono stati 14 mila casi circa. Questa iniziativa aiuta le persone ad avere cura della propria pelle e a capire come si devono comportare per mantenerla sana e protetta”.

“Un ampio programma di prevenzione oncologica incentrato sulle neoplasie della cute e inserito nel solco del più allargato ‘Progetto Melanoma’ – spiegano Roberta Barbieri e Costanza Vaiani coordinatrici di Fondazione Ant Italia Onlus – supportato da Fondazione Just Italia, Onlus costituita dall’omonima azienda veronese, all’interno del Bando locale 2023. Un progetto che Fondazione ANT, la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici, realizzerà tra settembre e ottobre 2024, nel Veronese, nell’anno del ventennale dell’avvio delle sue attività di prevenzione oncologica”.

“Un progetto che siamo lieti di poter proporre sul nostro territorio circoscrizionale – dichiara la presidente della Circoscrizione 8^ Claudia Annechini –. Per il posizionamento del Bus sono state privilegiate aree facilmente raggiungibili, anche a piedi, dai cittadini, per rendere il più fruibile possibile questa occasione di Screening”.

Fondazione Just Italia sostiene il progetto melanoma di Fondazione ANT

Il sostegno per la realizzazione delle otto giornate di visite è legato alla recente aggiudicazione di un contributo del valore di 20.000 euro da parte di Fondazione Just Italia grazie al Bando locale annualità 2023 e promosso ogni anno “riservato a enti e associazioni non profit che promuovano progetti di solidarietà e assistenza nel territorio di Verona e Provincia”.

Come riportato nelle motivazioni della concessione del supporto ad ANT, Fondazione Just Italia ha apprezzato in particolare la volontà di “effettuare accurati screening dermatologici, sensibilizzare la popolazione rispetto a questo tumore diffuso e aggressivo e fornire indicazioni per prevenirlo”, su un bacino di utenza che punta a raggiungere almeno 384 cittadine e cittadini dello hinterland del capoluogo veneto. Ricordando, peraltro, che “la scelta delle aree nelle quali programmare le soste del bus è stata determinata dalle particolari condizioni ambientali di alcune zone, molto estese e a prevalenza agricola e, quindi, particolarmente a rischio”.