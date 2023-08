Previsioni meteo in peggioramento tra domenica e lunedi’, il comune raccomanda ai cittadini la massima attenzione

Dal primo pomeriggio di domenica possibili temporali intensi con grandinate. In caso di rovesci, con anche forte vento e grandinate, si raccomanda di evitare i sottopassi, le aree allagate e non sostare o parcheggiare sotto gli alberi. Adottare pochi ma fondamentali comportamenti come chiudere bene le finestre di casa, mettere al riparo auto, moto e bici, consente di evitare spiacevoli inconvenienti durante il passaggio della perturbazione. Controllare le previsioni meteo se si hanno in programma escursioni in montagna, gite fuori porta o al lago. L’allerta rossa per le ondate di calore ha ormai le ore contate. Le previsioni annunciano infatti l’arrivo di temporali intensi con rovesci, forti raffiche di vento e grandinate tra domenica 27 e lunedì 28. Dopo un sabato all’insegna ancora del gran caldo, da domenica ci sarà un rilevante abbassamento delle temperature massime fino a dieci gradi nella giornata di lunedì. L’Amministrazione comunale e la Polizia locale raccomandano quindi la massima attenzione e di evitare, in condizioni di maltempo, i sottopassi e le possibili aree allagate, così come di non sostare all’aperto sotto gli alberi in caso di temporali. Si raccomanda inoltre di verificare le condizioni meteorologiche in caso di pianificazione di un’attività all’aperto, come una scampagnata, una giornata al lago o in piscina, un’escursione in montagna, restando collegati con i canali del Comune di Verona e sul sito Arpav, che riporta le precipitazioni in tempo reale aggiornate ogni 10 minuti su https://radaralert.arpa.veneto.it/ Sempre operativo il Comune attraverso la Protezione Civile, che resta a disposizione dei cittadini assicurando il pronto intervento in caso di necessità, grazie ad un’azione di squadra condivisa fra tutte le forze dell’Amministrazione comunale e delle società partecipate, che hanno predisposto un piano in caso di violenti eventi meteorologici. Sul sito della Protezione Civile, al link https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/sei-preparato/ ci sono tutta una serie di consigli per affrontare un temporale e difendersi da eventuali pericoli. Bollettino meteo per il Comune di Verona di venerdì 25 agosto. Sabato 26 agosto. Cieli sereni o poco nuvolosi fino al tardo pomeriggio poi parzialmente nuvolosi in serata. Valori massimi di temperatura compresi tra 34 e 37 °C, valori minimi tra 20 e 24 °C. Precipitazioni assenti. Vento dal debole al moderato dai quadranti orientali. Domenica 27 agosto. Giornata che trascorrerà con cieli parzialmente nuvolosi o localmente coperti. Possibile formazione di locali temporali intensi tra mattinata e primo pomeriggio ma risulteranno più probabili nel corso della serata e della notte successiva. I temporali potrebbero dar luogo a forti raffiche di vento, piogge concentrate su brevi intervalli temporali e grandinate di medie e grosse dimensioni. La probabilità di fenomeni intensi è media. Temperature massime comprese tra 28 e 31 °C, minime tra 19 e 24 °C. Venti moderati dai quadranti orientali o al più forti al passaggio dei temporali. Lunedì 28 agosto. Cieli molto nuvolosi o coperti da mattina a sera. Giornata perturbata con precipitazioni dal moderato al forte alternate da momentanee pause asciutte. Fino al primo pomeriggio possibili temporali di forte intensità associati a forti raffiche di vento, grandinate e forti piogge. In seguito, il rischio sarà confinato unicamente alle forti precipitazioni concentrate e a grandine di piccole dimensioni. La probabilità di fenomeni intensi è media-bassa. Temperature massime comprese tra 24 e 26 °C, minime tra 15 e 18 °C (in serata). Venti moderati per gran parte della giornata da est nord est fino al primo pomeriggio, in rotazione poi da nord. Possibili forti raffiche al passaggio dei temporali nella prima parte di giornata. Fonte MeteoArena S.R.L.