Primo anno di attivita’ dei Centri di Comunità

“I Centri di Comunità sono il frutto di una prima esperienza di vera e propria co-progettazione fatta sul nostro territorio – ha sottolineato l’assessora Ceni –, che punta ad ampliare l’offerta delle attività rivolte alla popolazione più anziana, che rappresenta una ricchezza sociale importante. Una nuova modalità per rendere protagonisti gli enti del Terzo Settore, chiamati attuatori partner e coordinati da enti che sono le cooperative Solco e Aribandus, sotto la supervisione del Centro Servizi Volontariato del Comune, che crea e mette in sinergia tutte queste forze sul territorio.

Risorse importantissime, che rendono attivo e vivo il mondo del volontariato e quello che ruota attorno a questi Centri di Comunità, che sono una bella realtà. Servono volontari e l’aiuto di tutti. Chi vuole prestare il proprio servizio sarà ben accetto per migliorare un progetto in cui crediamo fortemente e che sta dando ottimi risultati. Andiamo avanti, rinforziamo i centri che ci sono e apriamone degli altri, perché significherebbe essere attivi e i veri protagonisti. Tutte le attività di animazione, finanziate dall’Amministrazione comunale, sono offerte gratuitamente alla cittadinanza previa iscrizione al Centro di Comunità. Grazie alla compilazione del modulo d’iscrizione è stato monitorato l’andamento del progetto con l’elaborazione quantitativa e qualitativa dei dati”.

Ricerca di nuovi volontari. Da oggi prende avvio la campagna di ricerca volontari per i Centri di Comunità per dare supporto agli Enti gestori. La informazioni per presentare la propria candidatura, sono reperibili on-line sul sito web del Comune di Verona.

Centri di Comunità presenti. 1^ Circoscrizione: Centro “Santa Toscana”, via Santa Toscana – gestito da Fevoss Verona Santa Toscana Odv.

Centro “Dell’Isolo”, via Interrato dell’Acqua Morta – gestito da Associazione Pro Senectute Odv.

Centro “Massimo D’Azeglio”, in Circonvallazione Maroncelli – gestito da “La Rete” APS.

Circoscrizione 2^: Centro di Parona, Largo Stazione Vecchia a Parona – gestito da Spazio Aperto Società’ Cooperativa Onlus E Spazio Lab Odv.

Circoscrizione 3^: Centro di Borgo Nuovo via Licata – gestito da M.C.L. Movimento Cristiano Lavoratori APS.

Circoscrizione 4^: Centro di via Velino – gestito da Circolo Acli Verona Sud-Ovest Aps

Circoscrizione 5^: Centro di via Tombetta, in via Volturno – gestito da Auser Provinciale Di Verona Odv.

Centro di Cadidavid, piazza Roma – gestito da Fevoss Verona Santa Toscana Odv.

Centro di Palazzina, via Copparo – gestito da M.C.L. Movimento Cristiano Lavoratori APS

Circoscrizione 6^: Centro Tommasoli in via Perini – gestito da G.P.Q.T. – Gruppo Promozionale Quartiere Trieste.

Circoscrizione 7^: Centro di Porto San Pancrazio, in via Stoppele – gestito da Auser Provinciale Di Verona Odv.

Centri di San Michele – in via Fedeli – gestito da Fevoss Verona Santa Toscana Odv.

Circoscrizione 8^: Centro di Poiano, piazza Penne Mozze – gestito da Associazione Valpantena Odv.

Centro di Quinto, via Valpantena, 85/c – gestito da Associazione Valpantena Odv.

Centri di Montorio, piazza Penne Nere – gestito da G.P.Q.T. – Gruppo Promozionale Quartiere Trieste.

Gli Enti gestori sono supportati nello svolgimento delle attività dall’Ente Coordinatore Partner costituito dalla Coop. Aribandus con Sol.Co Verona S.C.S.C. e il Centro Servizi Volontariato.

Attività svolte. Sono in particolare di carattere ricreativo, socio-culturale e di prevenzione socio-sanitaria. In questa prima annualità alle attività offerte anche in precedenza nei Centri APQ e rivolte esclusivamente alla fascia di età anziana quali: giochi di società e passatempi collettivi (tombola e carte), laboratori creativi, ballo, conferenze, ginnastica dolce, gite e visite guidate ecc. si sono sommate attività innovative sperimentate per avvicinare e coinvolgere anche altre fasce di età quali: laboratori creativi, feste ed eventi dedicati ai bambini (“Bimbi al Centro”) – laboratori con le scuole dei quartieri – Sportello di Comunità per attività di segretariato – Ginnasticamente (attività di stimolazione della memoria) – Corsi di smartphone e pc, ecc.

La programmazione dei CDC viene rinnovata trimestralmente in quanto in continua evoluzione nel tentativo di intercettare i bisogni della popolazione di riferimento.

Tutte le informazioni sui Centri di Comunità sul sito del Comune.