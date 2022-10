Verona, 13 ottobre 2022. Professionisti, imprenditori e proprietari persi tra le pratiche del 110%? Arriva a Verona il prontuario con suggerimenti e schemi per semplificare le procedure. L’Ordine degli Architetti di Verona, in collaborazione con il Comune di Verona e l’Ordine degli Ingegneri scaligero presenta il Prontuario delle tipologie degli interventi edilizi, un vademecum per professionisti, imprenditori e tutti gli attori della filiera delle costruzioni, agenti immobiliari inclusi. Il prontuario è scaricabile in pdf nella sezione news dell’area Attività Edilizia Suap Suep del sito del Comune di Verona.

“Esprimo soddisfazione – ha affermato Barbara Bissoli, vice sindaca di Verona – per il varo di questo Prontuario che rappresenta il frutto di un metodo di lavoro che tende a mettere in circolo competenze e idee, il frutto di una modalità di lavoro che informerà l’agire dell’amministrazione comunale per i prossimi anni, improntata al dialogo, al confronto e alla condivisione tra i diversi soggetti coinvolti in un determinato ambito. Ringrazio il dirigente dell’Edilizia Privata, arch. Andrea Alban, che, con lo staff tecnico e amministrativo, ha ideato e partecipato attivamente a questa significativa opera di sintesi interpretativa della normativa nazionale e regionale in materia edilizia, nel tentativo, che confido potrà essere apprezzato da professionisti, operatori e cittadini, di semplificare il lavoro quotidiano di tutti, anche del personale che opera all’Edilizia Privata”.

Semplificazione è il fil rouge che ha unito Comune, architetti, Ordine degli Ingegneri, Ance Verona, Collegio dei Geometri Fimaa e Fiaip, le Federazioni degli agenti immobiliari, il Collegio Notarile e l’Ordine degli Avvocati scaligeri.

“Tale strumento, a fronte di una continua produzione normativa e regolamentare in materia edilizia che spesso ingenera soggettive interpretazioni, – è intervenuto il presidente dell’Ordine degli Architetti, Matteo Faustini si pone come obiettivo quello di orientare utenti e professionisti nell’attivare il corretto procedimento, evitando quanto più possibili errate interpretazioni o contenziosi oltre a garantire la necessaria trasparenza sugli indirizzi tenuti dal Servizio Edilizia Privata del Comune”.

Il Prontuario supera tutte le precedenti Circolari nelle parti aventi contenuti in contrasto e vuol essere un utile strumento per orientarsi nella corretta qualificazione dell’intervento assumendo una funzione di supporto sia ai professionisti esterni sia ai tecnici comunali, fatto salvo i contenuti e le prescrizioni presenti all’interno delle Norme Tecnico Operative del Piano degli Interventi vigente e del Regolamento Edilizio Comunale.

“Un lavoro importante, frutto della collaborazione tra la filiera dell’edilizia e l’amministrazione comunale. Una delle criticità principali è l’incertezza – ha aggiunto Damiano Bellè, vice presidente Ance Verona – e il Prontuario rappresenta una risposta sicuramente efficace. L’auspicio è che questa sinergia possa essere replicata in molte altre fattispecie, sia con il Comune di Verona che con le altre amministrazioni locali.”

“Questo è un punto di partenza – ha chiosato Luca Sorpresa, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Verona – per superare con un approccio metodologico i problemi affrontati dal pubblico nel rapporto con l’Ufficio Tecnico del Comune. L’avvocato entra in azione nel momento in cui si generano problemi di interpretazione delle normative, un prontuario può aiutare a risolverli”.

Infine, Francesco Gentili, presidente Fimaa, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Verona ha concluso che “questo prontuario è la base di partenza non solo per tutti i tecnici della filiera immobiliare, ma anche per tutti i cittadini che, investendo nel comparto immobiliare, hanno bisogno di una guida pratica che li aiuti a districarsi tra i provvedimenti edilizi ed urbanistici. Noi associati Fimaa abbiamo come primo “pilastro” la tutela e la consapevolezza del cliente finale. Questo prontuario sarà un valido strumento per perseguire il nostro scopo, con l’auspicio che l’iniziativa venga adottata anche da tutti i comuni della provincia veronese”.