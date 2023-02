Progetto Citta’ Sane. In 1^ Circoscrizione due giornate di controlli gratuiti

Diffondere la cultura della prevenzione, offrendo controlli gratuiti aperti a tutta la cittadinanza. E’ questo l’obiettivo della campagna ‘Sentiamoci in salute’, promossa dalla 1^ Circoscrizione in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Verona con due giornate di check-up gratuiti venerdì 3 marzo, nelle sale dell’Associazione FEVOSS Verona Santa Toscana, e sabato 25 marzo, al Centro di Comunità D’Azeglio a San Zeno, dalle 8.30 alle 12.

L’iniziativa, che rientra negli impegni sostenuti dal Comune nell’ambito del progetto nazionale Rete italiana Città Sane dell’OMS, a cui ha aderito da gennaio di quest’anno, prevede controlli su colesterolo, glicemia, saturazione dell’ossigeno, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e misurazione del deficit uditivo. Il servizio sarà effettuato dai volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Verona.

Per partecipare sarà sufficiente presentarsi muniti di mascherina nelle sedi previste dove si riceverà un biglietto numerato per evitare di formare code.

Il progetto è stato presentato questa mattina dal presidente della 1^ circoscrizione Lorenzo Dalai insieme alla consigliera comunale Annamaria Molino responsabile del progetto ‘Città Sane’. Presenti il presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Verona Enrico Fabris e il consigliere della 1^ Circoscrizione Andrea Avanzi.

“Siamo lieti di presentare questa iniziativa – dice il presidente Dalai – che prossimamente sarà ripetuta anche in altre circoscrizioni. Si è sentita subito, infatti, la necessità di portare avanti giornate come queste, per uno screening allargato e per una sempre maggiore prevenzione della cittadinanza”.

“Questa è un’attività che la Croce Rossa Italiana promuove e sponsorizza in tutto il territorio nazionale – dice il presidente Fabris – per cercare di venire incontro ad una prevenzione che sia efficace, e per individuare alcuni disturbi importanti come la pressione alta, l’aumento del tasso di colesterolo nel sangue e anche il deficit dal punto di vista dell’ipoacusia. In queste due giornate saremo presenti con il nostro staff di volontari, che svolgeranno i controlli a tutti coloro che si presenteranno. Si inizierà con la misurazione della pressione, con una piccola intervista di anamnesi sulle patologie pregresse in corso e sui farmaci che la persona assume, per poi controllare il livello dell’udito e del tasso di glucosio, ma anche di colesterolo presenti nel sangue”.

“Tra gli obiettivi delle linee programmatiche dell’Amministrazione c’è la promozione della salute – sottolinea la consigliera Molino –, per questo motivo il Comune, dal 1° gennaio, è entrato a far parte della Rete italiana delle Città Sane dell’OMS, per la tutela della salute e del benessere della popolazione. Ringraziamo la Croce Rossa che, con questa iniziativa, raggiunge due obiettivi: da un lato fare diagnosi precoce di alcune patologie che sono ancora iniziali e possono essere ben curate, dall’altro la prevenzione, facendo capire che ci sono queste cosiddette malattie croniche che aumentano con l’avanzare dell’età, quindi è fondamentale ricordarsi di fare esami di controllo”.