Protezione Civile. Frane sulle colline della citta’, isolate quattro famiglie ad Avesa

Le forti piogge delle ultime settimane stanno provocando piccoli smottamenti e frane che interessano le zone collinari del capoluogo. Due nuovi episodi sono avvenuti nelle ultime 12 ore, il primo nuovamente in via San Leonardo, già interessata dal fenomeno di metà febbraio, e ad Avesa in strada del Costolo, una strada vicinale. Qui lo smottamento ha bloccato l’accesso a quattro nuclei familiari.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, anche per individuare la competenza dei tecnici che dovranno intervenire con urgenza e per la messa in sicurezza di tutto il costone. La Protezione Civile con tecnici comunali sta attuando una analisi delle principali situazioni che dovranno essere verificate prima di nuovi temporali e bomba d’acqua che potranno avvenire anche nei prossimi mesi estivi. Anche i privati sono tenuti alla manutenzione delle proprietà, verificando costantemente la situazione, al fine di evitare danni alle persone, che in queste due occasioni non vi sono stati.