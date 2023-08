Pulizia delle strade. Interventi in corso nei sottopassi e nella bretella T4/T9

Rimossi arbusti ed erbacce nelle gallerie in viale Piave, via Santa Teresa e via Tombetta. Oggi e domani l’intervento sarà effettuato alla bretella della tangenziale T4/T9, che proseguirà anche il prossimo fine settimana.

Mantenere pulite le strade, oltre al decoro, garantisce sicurezza alla viabilità dei cittadini. Arbusti ed erbacce spesso invadono pericolosamente le corsie di marcia, diventando un ostacolo per automobilisti o motociclisti che costeggiano il ciglio stradale. A questo si aggiungono i violenti e improvvisi temporali che si stanno abbattendo sulla città a causa del gran caldo, sono un ulteriore pericolo che potrebbe portare ad allagamenti e cadute di rami.

Per questo motivo è continuo e capillare l’intervento di Amia che, in collaborazione con il Comune e supportata dalla Polizia locale, è attualmente impegnata in un’operazione di pulizia di sottopassi e svincoli in tangenziale.

In particolare l’intervento in corso riguarda i sottopassi in viale Piave, via Santa Teresa e via Tombetta, mentre da oggi è iniziata la rimozione di arbusti ed erbacce nella bretella T4/T9, un’azione che qui proseguirà anche domani e il prossimo fine settimana.

“Siamo attivi con azioni importanti – ha detto l’assessore alle Strade Federico Benini – che sono finalizzate a migliorare la qualità della vita nel territorio, la pulizia della città e la sicurezza. Ringraziamo anche la Polizia locale per il prezioso supporto nella gestione del traffico durante gli interventi”.