Quasi 500 bambini alla Festa dell’educazione stradale 2024

Il maltempo non ha fermato l’attesa festa a conclusione delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico. Presenti tutte le classi che hanno partecipato alle attività con giochi, quiz e momenti informativi sulla sicurezza stradale e la sostenibilità

La pioggia battente non ha fermato la “Festa dell’educazione stradale” che questa mattina ha visto Piazza Bra trasformarsi in un vivace tappeto di ombrellini colorati e stivaletti di gomma.

Erano presenti tutte le 25 classi attese, con quasi 500 bambine e bambini che hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte, mettendo alla prova le loro conoscenze in materia di sicurezza stradale attraverso giochi, quiz e momenti informativi.

La festa è stata l’occasione per i piccoli partecipanti di diventare agenti della Polizia Locale per un giorno, salendo sulle moto, attivando le sirene ed esplorando i mezzi dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, sono stati trattati temi come il corretto smaltimento dei rifiuti, con un quiz sulla raccolta differenziata, e l’importanza di stili di vita sostenibili, con la formula di “imparare divertendosi”.

Al termine della manifestazione, le scuole presenti hanno ritirato l’ambito attestato da esporre con orgoglio nelle classi, a testimonianza dei percorsi di educazione stradale intrapresi.

La 46ª edizione del progetto educativo della Polizia Locale di Verona conferma l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere percorsi di educazione civica insegnando le regole fondamentali della sicurezza stradale, sia a piedi che in bicicletta.

“Non c’è soddisfazione più grande nel vedere la gioia con cui i più piccoli si avvicinano alla legalità per diventare cittadini responsabili del domani – ha commentato l’Assessora alla Sicurezza – Il loro entusiasmo rincuora l’impegno dell’Assessorato alla Sicurezza e della Polizia Locale e ripaga dei numerosi sforzi messi in campo per le attività e i progetti di educazione e formazione che ogni anno vengono svolti sul territorio. Questi giovani rappresentano la speranza di un futuro più consapevole, dove il rispetto delle regole e dei diritti di ogni individuo è alla base della convivenza civile”.

Il progetto della Polizia Locale di Verona copre tutte le fasce scolastiche, dalla scuola dell’infanzia fino alla primaria, con attività pratiche che permettono ai bambini di guadagnare la patente del “buon pedone” e del “buon ciclista”. L’obiettivo è formare fin da giovani i futuri utenti della strada, sottolineando l’importanza di adottare comportamenti responsabili consapevoli perché in strada non si scherza.

Verona è stata tra le prime città in Italia a riconoscere l’importanza di entrare nelle scuole per spiegare le regole del codice della strada, avviando un progetto formativo di legalità negli anni ’50, potenziato negli ultimi anni dal Comandante della Polizia Locale Luigi Altamura. Grazie anche ad una specifica piattaforma dedicata a dirigenti scolastici e docenti, le lezioni si svolgono sia in aula che attraverso iniziative nei parchi e negli eventi fieristici, facendo di Verona un punto di riferimento nazionale.

Alla festa finale in piazza Bra hanno partecipato le seguenti scuole: Educandato Agli Angeli, scuola primaria Leonardi, scuola dell’infanzia Arcobaleno, scuola primaria Provolo, scuola primaria Stimate, scuola primaria Buttapietra, scuola dell’infanzia Casa dei Bambini Le Coccinelle, scuola primaria Seghetti, scuola primaria De Amicis, scuola dell’infanzia S. Giuseppe.

L’iniziativa ha visto la collaborazione di AMIA, ATV, Zuegg, Bauli, Acque Veronesi, la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Verona e l’Accademia d’Arte Circense.