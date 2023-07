Rimandato di qualche giorno l’incontro aperto ai cittadini. “Intanto proseguirà l’impegno di risorse per il bene la città” spiega l’assessora Zivelonghi

Posticipato di qualche giorno l’incontro pubblico tra l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, la Polizia Locale e il questore Roberto Massucci, con imprenditori, esercenti, ristoratori e residenti della zona di Piazza Bra. Intanto resta costante il controllo da parte delle forze dell’ordine, che continuano a monitorare il territorio. Le fotografie allegate sono scattate nella sera del 26 luglio.

Le parole dell’assessora Zivelonghi: “A seguito di quanto apparso su giornali e media di oggi in riferimento al comunicato stampa di Confcommercio che anticipava l’incontro convocato da tempo dall’amministrazione, al fine di evitare ogni possibile fraintendimento e strumentalizzazione del contesto, ho ritenuto opportuno posticipare l’incontro di oggi aperto ai ristoratori, agli imprenditori, agli esercenti e ai residenti di piazza Bra, via Roma e zone limitrofe che a noi si erano rivolti, per ricalendarizzarlo a brevissimo.

Abbiamo già preavvisato di questo i cittadini con cui eravamo in contatto. Nel frattempo, resta inteso che noi continueremo a impiegare risorse, agenti ed energie per mantenere la città bella come risulta dalle foto scattate ieri sera dagli agenti della polizia locale in servizio per la tranquillità pubblica”.