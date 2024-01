Rinnovo Consiglio Generale di Fondazione Cariverona. I candidati del sindaco di Verona

Il sindaco Damiano Tommasi ha presentato oggi le tre liste di candidati per le sue designazioni nel Consiglio Generale di Fondazione Cariverona, in fase di rinnovo.

Per ogni lista il sindaco ha presentato 4 nomi, uno in più: due candidati per ogni genere in linea con il principio di garanzia della parità di genere nonché con la volontà di valorizzare i giovani. Tutti i candidati rispondono ai requisiti prescritti e richiesti nonché ai profili di specifica professionalità.

Queste le tre liste con i relativi candidati.

Prima lista: Francesco Butturini, Stefania Sartori, Nicoletta Zamberlan e Tommaso Dalla Massara, tutti operanti con successo in ambiti attinenti all’innovazione e lo sviluppo di servizi a supporto della coesione sociale e della qualità della vita.

Seconda lista: Pierangelo Tommasi , Emanuele Castioni, Anna Fiscale, Silvia Caprara, tutti imprenditori operanti con successo in settori peculiari per il rilancio dell’economia del territorio come l’agricoltura, il turismo e la valorizzazione dell’ambiente anche producendo sviluppo di nuove opportunità di lavoro.

Terza lista: Francesco Fummi, Désirée Zucchi, Antonio Perini, Elena Caricasole, tutti dotati di visione prospettica e di propensione all’innovazione, operanti con successo in ambito economico o scientifico e che hanno concretamente contribuito alla ricerca, diffusione e realizzazione di pratiche innovative a vantaggio dello sviluppo del territorio.