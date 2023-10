Sabato a San Zeno la Giornata mondiale dell’Ordine di Malta

L’Ordine religioso-laicale presenterà alla cittadinanza le tante attività svolte con l’obiettivo di ingaggiare nuovi volontari

Far conoscere le tante iniziative svolte quotidianamente per aiutare le persone e le famiglie in stato di necessità, ma anche accogliere nuovi volontari. È questo l’obiettivo della prima “Giornata mondiale dell’Ordine di Malta” che si terrà sabato 14 ottobre in piazza San Zeno dalle 9 alle 19. Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale, dal momento che non coinvolgerà solo 34 piazze italiane, ma anche altre 10 Nazioni nel mondo dove l’Ordine opera, per un evento di stampo internazionale.

Durante la giornata l’Ordine religioso-laicale e ospedaliero si presenterà alla città illustrando i diversi progetti, le attività e le iniziative messi in atto negli anni, a livello locale, nazionale ed internazionale, a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione come gli ammalati, i disabili, i poveri, gli sfollati a causa di calamità naturali come terremoti o alluvioni, i profughi di guerra, ma anche i senza tetto, gli emarginati, i bisognosi e persone che vivono in condizione di fragilità.

Per maggiori informazioni sulle attività dell’Ordine di Malta si può consultare il sito www.ordinedimaltaitalia.org oppure visitare la pagina Facebook: @OrdinediMaltaAssociazioneitaliana.

L’evento è stato presentato questa mattina in sala Arazzi. Sono intervenuti il consigliere comunale Pietro Trincanato e per l’Ordine di Malta il delegato di Verona Saverio Adilardi, il Capo Gruppo Verona del Corpo Italiano di Soccorso CISOM Antonio Giovinazzi, per il Corpo Militare il Tenente Enrico Tinazzi, il consigliere Paolo Ambrosi de Vinelli e il tesoriere Mauro Calisto.

“Teniamo a dare risalto a questa giornata – ha detto il consigliere Pietro Trincanato – perché sappiamo bene qual è il supporto che l’Ordine di Malta per le comunità, un’attività volontaria davvero preziosa per coadiuvare soprattutto le fasce più deboli della popolazione”.

“L’Ordine è composto da circa 100mila volontari, metà dei quali professionisti – ha spiegato Saverio Adilardi -. Sabato ci troveremo in piazza per far conoscere i progetti in atto e quelli futuri, e anche reclutare nuovi volontari”.