Sabato l’evento per promuovere l’Affido familiare. Nel 2023 seguiti dal comune 130 affidi

Al parco della Provianda nel quartiere di Veronetta, dalle 18, un’occasione d’incontro per ampliare la partecipazione attiva dei cittadini in aiuto alle famiglie in difficoltà. L’appuntamento è promosso dalla Circoscrizione 1^ insieme al Movimento per l’Affido e l’Adozione APS, che da 49anni è impegnato nel dare aiuto ai minori di famiglie in difficoltà. Il Comune di Verona segue una media di 100 affidi l’anno, prevedendo per le famiglie affidatarie, attraverso il Centro Affidi – CAF, un sostegno psicosociale ed economico.

Dare supporto ad una famiglia in difficoltà accogliendone temporaneamente uno o più figli. Oppure, più semplicemente, essere disponibili ad aiutare altre famiglie nella gestione quotidiana delle attività dei minori, come accompagnarli agli allenamenti di calcio, ospitarli per pranzo/cena, aiutarli nei compiti.

Stiamo parlando dell’affido, una risorsa sociale straordinaria che va in aiuto alle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà, e che il Comune segue da circa vent’anni attraverso il Centro Affidi – CAF, con una media di 100 affidi l’anno.

Nel corso del 2023 sono stati 130 gli affidi avviati, di cui il 40% in affido residenziale (i minori che restano a dormire dalle famiglie affidatarie), il 50% in semi affido e il 10% nella modalità “Una famiglia per una famiglia”, una nuova forma di intervento sociale, pensata per sostenere famiglie che vivono un periodo di difficoltà nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni educative con i figli.

L’affido può essere: a tempo pieno, quando il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria per un periodo di tempo che può essere di pochi mesi fino a qualche anno; a tempo parziale, quando il minore necessita del supporto di un nucleo familiare diverso, per il fine settimana o per le vacanze; diurno, quando il minore necessita del supporto degli affidatari, per qualche ora al giorno.

Per diffonderne la conoscenza e accrescere la disponibilità dei cittadini verso questo intervento temporaneo di aiuto e sostegno la Circoscrizione 1^ insieme al Movimento per l’Affido e l’Adozione APS, impegnato da quasi 50anni sul tema, promuove per questo sabato sera 24 agosto, dalle 18, un momento musicale con il Nardotrio Quartet e di condivisione culinaria con cibo etnico di Yalla Amigo, a cui seguirà la proiezione del film “Babies”. Collabora all’evento Cinéma du Desert.

L’evento si terrà al parco della Provianda nel quartiere di Veronetta, la proiezione del film ‘Babies’.

La serata, aperta a tutta la cittadinanza, sarà l’occasione per presentare le attività del Movimento per l’Affido e l’Adozione APS e, in particolare, le nuove forme di vicinanza solidale, meno strutturate rispetto all’affido familiare, che intende sviluppare nel territorio provinciale grazie al progetto “Affidiamoci in tandem. Per un’ecologia delle relazioni”.

In 49 anni di impegno sociale il Movimento ha dato vita a 300 affidi a tempo pieno e, dal 2021, a 30 affidi leggeri, aiuti quotidiani riconosciuti in diverse forme da alcune famiglie in favore di minori di famiglie in difficoltà.

Il Movimento si avvale della collaborazione di professionisti e di soci volontari con esperienza nel campo dell’affido e dell’adozione, che costituiscono un riferimento ed un sostegno per le famiglie impegnate nell’affido e nell’adozione.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina dal consigliere della Circoscrizione 1^ e presidente della Commissione sociale Andrea Avanzi insieme a Francesca Magrella e Debora Maggiolaro del Movimento per l’Affido e l’Adozione APS.

“E’ un piacere poter sostenere l’attività del Movimento per l’Affido e l’Adozione APS – dichiara il consigliere Andrea Avanzi – e allargare il più possibile nella cittadinanza la conoscenza di questa tipologia di aiuto sociale. Abbiamo la possibilità di aprire alla città il parco della Provianda, con un momento di festa rivolto in particolare alle famiglie e ai giovani”.

“La rappresentazione del tandem – spiega Francesca Magrella – vuole evocare un modello di solidarietà che integra in un unico progetto le responsabilità e i compiti educativi di due realtà affidatarie che condividono insieme un percorso per costruire relazioni funzionali al benessere del minore. Questo progetto, grazie anche all’aiuto del Cinema du Desert, viene diffuso come un processo sociale e politico, una pratica concreta di appartenenza ad una comunità educante, caratterizzata da persone orientate da valori di cittadinanza sociale e partecipazione, che scelgono a qualsiasi età di agire forme di solidarietà interfamiliare, di prossimità tra famiglie, di genitorialità sociale, di convivenza o vicinato solidale”.

La serata veronese è inserita in un più amplio calendario di appuntamenti che, sempre a partire dalle 18, prevede altri tre eventi in provincia: mercoledì 21 agosto il film ‘La quercia e i suoi abitanti’ nella piazza di Lughezzano a Bosco Chiesanuova; martedì 3 settembre il film ‘La principessa e l’aquila’ al parco Campagnol a Borgo della Vittoria a San Martino Buon Albergo; mercoledì 4 settembre il film ‘Il bambino che scopri il mondo’ in piazza Costituzione a San Bonifacio.