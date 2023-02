Scuole piu’ pulite con gli Angioletti del Bello

Grazie a un nuovo format, l’Associazione entra nelle scuole. Collaborazione con il Comune e affiancamento ai genitori che si offrono volontari per piccoli lavori di manutenzione negli istituti scolastici.

Guanti alle mani e casacchina arancione. E’ così che gli alunni delle elementari si trasformano negli angioletti del bello, ultima frontiera dell’associazione nota a tutti per l’attività di volontariato che svolgono per tenere pulita la città e renderla più bella.

Circa una ventina le scuole tra materne, elementari e medie in cui i volontari degli Angeli del Bello sono già entrati con il nuovo format, che ad una prima parte di teoria associa anche quella pratica, per sensibilizzare sul campo i bambini al rispetto dell’ambiente.

L’obiettivo è raggiungere più alunni possibili, in particolare alle elementari, la cui età li rende più sensibili a nuove conoscenze e in particolare al rispetto dei luoghi in cui vivono.

Da qui la sinergia tra l’Associazione e l’Amministrazione, che veicolerà il progetto nelle scuole comunali per arruolare il più alto numero di angioletti.

Non solo. Gli Angeli del Bello affiancheranno i genitori che si rendono volontari per piccoli lavori di manutenzione nelle scuole, un’attività che sta registrando sempre più adesioni e che si attua attraverso lo strumento dei Patti di sussidiarietà.

“E’ davvero importante l’attività che i volontari dell’associazione svolgono sul territorio e nelle scuole, trasferendo ai nostri bambini quel senso di responsabilità che sanno assumere molto meglio degli adulti – ha detto l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia -. Li ringrazio inoltre per il supporto che daranno ai genitori impegnati in piccole manutenzioni nelle scuole dei loro bimbi, la loro esperienza e professionalità li saprà guidare al meglio. Avremo così aule non solo più sicure ma anche più belle”.

“Abbiamo pensato ad un format specifico per l’attività nelle scuole, ciò ci permette di diffondere i valori della nostra attività e sensibilizzare i bambini- ha detto il presidente dell’associazione Angeli del Bello Stefano Dindo-. Quanto ai gruppi di lavoro dei genitori, siamo certamente disponibili a dare il nostro contributo, c’è il gruppo ‘secio e penel’ già operativo e pronto ad intervenire dove serve”.

“Attivi dall’alba alla sera, gli Angeli del bello sono una risorsa davvero preziosa, bene la loro presenza nelle scuole per allargare il raggio di azione”, ha detto il presidente della Circoscrizione prima Lorenzo Dalai.

“Il lavoro nelle scuole è possibile grazie alla collaborazione dei dirigenti e degli insegnanti che condividono il nostro progetto – ha spiegato Paola Agabiti, responsabile del progetto scuole degli Angeli del Bello-. Il format proposto trova la curiosità e l’entusiasmo dei bambini che oltre a capire l’importanza del rispetto dell’ambiente portano a casa le nuove esperienze”.