Si sistema il porfido in Piazza Bra

Partono in questi giorni i lavori per sistemare il porfido di piazza Bra e piazzetta Pasque Veronesi. Si tratta della sostituzione delle parti di ciottolato ammalorate, presenti in alcuni punti delle due aree e che, se non sistemati, mettono a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti. Un intervento programmato da tempo ma che solo ora, terminati gli eventi estivi che interessano la piazza, si può realizzare.

“Una piazza con la pavimentazione in ordine è più bella ma anche più sicura- spiega l’assessore alle Strade e Arredo Urbano Federico Benini-. Per piazza Bra sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini, questi lavori risolveranno le piccole criticità riscontrate, si tratta di circa 25 interventi puntuali che verranno terminati nel giro di pochi giorni”.

“Lavori programmati da tempo per i quali tuttavia si è dovuto aspettare che piazza Bra fosse libera dai tanti eventi che la occupano durante il periodo estivo- ha aggiunto il presidente della Circoscrizione 1^ Lorenzo Dalai-. Ora si può intervenire senza creare alcun disagio”.