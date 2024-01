Sicurezza, l’assessora Zivelonghi precisa all’onorevole Tosi: “Sostenere che non esiste nessun presidio in città e nel territorio significa smentire l’attività forte e intensa della Polizia locale e delle Forze dell’Ordine”

L’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi risponde alle dichiarazioni riportate questa mattina dall’onorevole di Forza Italia Flavio Tosi e dai consiglieri della Lista Tosi Sindaco.

L’assessora Zivelonghi sottolinea: “Sostenere che non esiste nessun presidio in città e nel territorio, e che chi delinque si sente libero di fare quello che vuole, significa smentire quanto ufficialmente comunicato attraverso riscontri periodici dalle stesse forze che presidiano la sicurezza in città e che gli stessi media di Verona riportano. Documenti che attestano invece un’attività forte e intensa sia della Polizia locale sia delle Forze dell’Ordine, e quindi, chi smentisce questo, se ne assumerà le responsabilità. Per quanto riguarda i furti, il dato un po’ generico che è stato rappresentato non tiene per esempio conto di tutti i tentativi di furto che vengono prevenuti o sventati, perché anche di questo devono essere consapevoli i cittadini, gli ultimi due proprio alcuni giorni fa”.