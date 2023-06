Sicurezza urbana: sgomberi in via verga e al Porto San Pancrazio. Sequestrati oltre due etti di droga

Continua il monitoraggio dei siti abbandonati in città da parte della Polizia locale che anche questa mattina è entrata in via Verga, nell’immobile occupato da 4 persone, cittadini stranieri, in cui la situazione igienico sanitaria peggiora di giorno in giorno. La situazione è costantemente seguita dall’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, ed è legata alle indagini sulla scoperta del cadavere della proprietaria, deceduta da sei anni, scoperta un mese fa a casa del figlio. Oltre alla necessità di procedere con apposita denuncia, la Polizia locale sta identificando tutti gli occupanti che hanno fatto accesso per la successiva alla Procura della Repubblica. La proprietà tramite il proprio legale ha infatti annunciato di voler procedere penalmente. Gli agenti del reparto Motorizzato e di Vigili di Quartiere di Borgo Venezia, unitamente alle unità cinofile hanno fatto poi ingresso in via Porto San Michele, negli ex magazzini ferroviari, dove sono stati trovati, nascosti, due panetti di hashish per oltre due etti di sostanza. Controlli estesi anche a piazza del Popolo e alla zona di San Michele con oltre 30 persone identificate e due esercizi commerciali sanzionati. Controlli anche a Veronetta, con altri 50 grammi sequestrati nascosti in Alto San Nazaro.