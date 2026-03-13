Sport Expo Week 2026, inaugurata la 20a edizione

Entra nel vivo oggi la parte fieristica di Sport Expo Week, dedicata ai bambini dai 6 ai 14 anni. Dopo le attività della settimana scolastica, i padiglioni 9 e 10 aprono le porte a giovani e famiglie, offrendo l’opportunità di esplorare e sperimentare numerose discipline sportive in un unico spazio. La manifestazione promuove inclusione, corretti stili di vita e sana alimentazione, grazie al contributo di federazioni e società sportive di Verona e provincia. Nella mattinata di oggi si è tenuta la cerimonia inaugurale della manifestazione, alla presenza di rappresentanti del mondo dello sport e delle istituzioni: il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il consigliere regionale Matteo Pressi e la referente dell’area Promozione corretti stili di vita dell’Ufficio Scolastico di Verona Paola Agostini. Tra gli ospiti anche l’atleta del salto delle Fiamme Oro Asia Tavernini e il vice comandante dell’85º Reggimento Addestramento Volontari Verona Danny Cardone. «Sport Expo Week è giunta alla ventesima edizione. È una manifestazione rivolta soprattutto ai ragazzi, ma negli ultimi anni abbiamo allargato il raggio d’azione all’intera città e ai più piccoli, con playground e attività nei quartieri. L’obiettivo è rendere lo sport davvero di tutti. Attraverso la nostra partecipazione alla rete di Città Sane vogliamo promuovere l’attività motoria come motore di salute e di comunità: un’attività che entri nelle abitudini delle persone. Lo sport, oltre a essere una grande medicina per il corpo e per la salute, è anche una straordinaria occasione di relazione» ha dichiarato il sindaco Damiano Tommasi «Ospitare Sport Expo Week è per noi un grande motivo di orgoglio. L’entusiasmo che si respira è davvero contagioso e l’auspicio è che tanti giovani partecipino a queste giornate così importanti. Avvicinare allo sport i ragazzi, ma anche le famiglie, è fondamentale per la crescita della comunità. Qui sono presenti quasi 50 società sportive pronte a mettere a disposizione il meglio delle loro attività. Solo oggi sono coinvolte 100 scuole al mattino e altre 100 nel pomeriggio. Nel 2025 abbiamo registrato 45 mila ingressi e, in vent’anni di storia della manifestazione, centinaia di migliaia di ragazzi sono passati dai nostri padiglioni per conoscere le diverse proposte sportive» ha commentato il presidente di Veronafiere Federico Bricolo. commentato Federico Bricolo, presidente Veronafiere «Questo evento ha un’importanza fondamentale perché si intreccia con altre linee di politica pubblica che stiamo portando avanti. Attraverso iniziative come questa avviciniamo i giovani allo sport e stimoliamo la loro curiosità verso nuove discipline. Negli ultimi anni la Regione ha investito 12 milioni di euro per sostenere i Comuni nel miglioramento degli impianti sportivi e un ulteriore milione sarà previsto nella prossima finanziaria di aprile» ha sottolineato il consigliere regionale Matteo Pressi. «Il nostro ufficio si occupa della promozione dei corretti stili di vita e, in questo contesto, lo sport assume un ruolo fondamentale. Oggi molti ragazzi abbandonano la pratica sportiva perché si sentono sotto pressione rispetto alla competizione. Per questo è importante offrire occasioni in cui possano sperimentare attività diverse, anche discipline meno conosciute. Eventi come Sport Expo rappresentano un’opportunità preziosa per scoprire nuove passioni e vivere lo sport come momento di socializzazione e crescita personale» ha spiegato Paola Agostini dell’area Promozione corretti stili di vita dell’Ufficio Scolastico di Verona.SPORT EXPO WEEK: IL WEEKEND IN FIERA

I padiglioni resteranno aperti dalle 9.00 alle 19.00. L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito

www.sportexpoweek.it . L’accesso in Fiera è da Re Teodorico, su viale dell’Industria, e il parcheggio dedicato è il P7 – Re Teodorico. Durante il weekend sarà possibile provare numerose discipline sportive tra cui calcio, parkour, rugby, hockey in linea, equitazione, cheerleading, pallamano, pallacanestro, tamburello, kart a pedali, pattinaggio in linea, arrampicata, ginnastica ritmica, vela, pesca sportiva, ginnastica dinamica militare, arti marziali, calcio a 5, nuoto, tango, skateboarding, tennis, padel, pickleball, ciclismo, pallavolo, atletica e pattinaggio artistico. Per aiutare bambini e famiglie a ricordare gli sport provati durante la visita, all’ingresso verrà consegnato a ciascun partecipante un braccialetto con QR code anonimo. A ogni stand un volontario scannerizzerà il codice per registrare le attività svolte. Al termine della manifestazione le famiglie riceveranno una mail con l’elenco degli sport provati e i link informativi per continuare a praticarli. Tra le novità debutta il Passasport 2026, un vero e proprio passaporto sportivo che trasforma la visita in una sfida esperienziale. Provando almeno sei discipline e raccogliendo i timbri dedicati, i partecipanti potranno completare il percorso e ricevere un gadget e un attestato simbolico. LE REALTÀ SPORTIVE Tra le realtà presenti: APS Equestre Horse Valley, CUS Verona ASD, CONI e CIP, Comune di Verona, Polizia Locale di Verona, ASD Verona City Handball, Olimpia Verona Calcio SSD ARL, Hellas Verona FC, Montorio FC, Adigeo Football Court, ASD 1998 Audace Calcio a 5 Verona, ASD Be Brave, AC Chievo Verona Women SSDRL, Associazione Straverona ASD, La Sfacciata ASD, ASD Comitato Gestione Pista (Ciclismo), FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, ASD King Rock Climbing, Parkour Verona ASD, FIR – Federazione Italiana Rugby, AICS Comitato Provinciale Verona APS, FIP – Federazione Italiana Pallacanestro, Università degli Studi di Verona – Scienze Motorie, UISP Comitato Territoriale Verona APS, FIPT – Comitato Provinciale Verona, Veja Adventure Park, FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Sezione Verona), FIV – Federazione Italiana Vela, Verona Volley SSD, Nuova Guarino ASD, ASD Neon Athletics Cheerleading, Esercito Italiano – 85° Reggimento “Verona”, FIN – Federazione Italiana Nuoto, Romez Tango ASD, ASD Taki No Kan. *** Sport Expo Week è organizzato dal Comune di Verona e Città Sane, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, Università̀ degli Studi di Verona – Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, MIUR Veneto, Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Verona, Verona Fiere e Provincia di Verona. Gode del patrocinio del CONI e del CIP. La segreteria organizzativa è a cura di DNA Sport Consulting. Main Partner dell’evento è il Gruppo MAGIS, mentre Adigeo, Allianz Bank Area Triveneto e BigBabol sono partner. Autoteam 9 Verona è Automotive partner, mentre il media partner è Radio Pico. Migross e AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) sono supporter. Autostrada del Brennero SpA è fornitore istituzionale, Acque Veronesi, Amia e Veronamercato sono green partner. Gazebo Flash, ATV e Spazio Visibile sono fornitori.