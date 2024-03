Sport Expo Week: dall’11 al 17 marzo lo sport e i giovani protagonisti a Verona

Giunto alla sua 18esima edizione Sport Expo si rinnova e diventa Sport Expo Week.

Da appuntamento fieristico del weekend l’evento si trasforma in una manifestazione che dura un’intera settimana con un ricco e articolato programma all’interno del quale si aggiungono un convegno divulgativo, Open Days pomeridiani per scoprire sport alternativi, Campionati Sportivi Studenteschi e Playground nelle diverse circoscrizioni per l’avviamento all’attività sportiva dei più piccoli.

Dopo 17 edizioni, più di 500mila ingressi, oltre 140 testimonial sportivi e 60 discipline proposte, Sport Expo, l’evento che il Comune di Verona organizza dal 2007 per offrire agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado la possibilità di conoscere e sperimentare gratuitamente diversi sport, promuovendo uno stile di vita sano, si fa ben più grande e diventa Sport Expo Week: un’intera settimana dedicata alla promozione sportiva e al coinvolgimento dei giovani in tutto il territorio veronese. La consueta tre giorni presso la Fiera di Verona sarà preceduta quest’anno da Sport Expo and the City che,da lunedì 11 marzo a venerdì 15 marzo 2024, porterà lo sport capillarmente nel tessuto cittadino con diverse iniziative che coinvolgeranno bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 20 anni.

“Sono di parte quando parlo di Sport Expo perché è una manifestazione di cui dobbiamo essere orgogliosi essendo nata e cresciuta a Verona – commenta il sindaco Damiano Tommasi -. Ringrazio le istituzioni che sono sempre al fianco di questo progetto e ne danno qualità, energia e soprattutto serietà. Una proposta che non è solo provare delle discipline, ma anche valorizzare quello che lo sport può fare per le comunità giovanili e i nostri territori. La partecipazione delle amministrazioni e delle scuole, negli anni hanno dato valore a questa occasione.

Un altro aspetto che voglio sottolineare riguarda l’obbligo di pensare allo sport e al suo valore anche in un’altra ottica. Su questo si incentreranno le riflessioni del convegno di apertura di lunedì, in cui si ragionerà sul ruolo dello sport. Un grande veicolo diplomatico che ha un grande ruolo a livello internazionale, di inclusione e che sa abbattere i muri.

Avremo l’opportunità di confrontarci con il consigliere diplomatico del Ministero dello Sport Cristiano Musillo, gli atleti Sara Simeoni e Simone Perrotta, persone che hanno vissuto e vivono lo sport. Racconteranno il ruolo che hanno i cinque cerchi olimpici, che arriveranno fra due anni sul nostro territorio e che negli anni ci hanno raccontato tante storie. Sport Expo, con credibilità e consapevolezza, ha ben diritto ad essere il contenitore di questa tipologia di riflessioni.

Sono dunque orgoglioso di aver preso questo testimone, di portarlo avanti e di valorizzarlo. Un evento che ha grandi potenzialità per generare nuove passioni, nuove relazioni, nuovi contatti tra società sportive, chi propone lo sport, chi lo organizza, le amministrazioni del territorio non solo di Verona, e poi le famiglie, le bambine e i bambini che lo praticano. Uscire dai padiglioni della fiera, e farlo in maniera strutturata, può essere l’inizio di una connessione continua per generare sport nel nostro territorio”.

Sport Expo and the city – Il programma della settimana.

Convegno.

Ad aprire la settimana di Sport Expo Week sarà il convegno dal titolo “La tregua olimpica. Quando lo sport ferma(va?) le guerre”, in programma lunedì 11 marzo 2024, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, al Teatro Camploy. Interverranno figure rappresentative in diversi ambiti per parlare del ruolo dello Sport come agente diplomatico e motore di pace, riflettendo sulle dinamiche del contesto attuale in vista delle prossime Olimpiadi parigine. Tra gli ospiti Diana Bianchedi, Chief of Strategic Planning and Legacy di Milano Cortina 2026, Campionessa Olimpionica Barcellona 1992 e Sidney 2000; Cristiano Musillo, Consigliere d’Ambasciata Ministero dello Sport; Giampaolo Mattei, Presidente Athletica Vaticana; Sara Simeoni, Campionessa Olimpionica Mosca 1980; Simone Perrotta, Consiglio direttivo AIC Onlus e Campione del Mondo 2006. Il convegno è aperto a tutti, ma rivolto in particolare agli studenti del Triennio delle Scuole secondarie di secondo grado. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e il vescovo Mons. Domenico Pompili porteranno i saluti iniziali. A moderare l’incontro sarà il giornalista Alessandro Alciato.

Fuori Expo.

Da lunedì 11 marzo, fino a venerdì 15 marzo, prenderà il via il Fuori Expo, aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 15 ai 20 anni. Le società sportive organizzeranno, direttamente nelle loro sedi, Open Days di sport poco diffusi, ai quali sarà possibile partecipare gratuitamente tra le ore 15:00 e le 18:00. Nello specifico, lunedì 11 le società sportive coinvolte saranno A.S.D. King Rock Climbing e Fondazione Marcantonio Bentegodi; martedì 12 l’A.S.D. Taki No Kan; mercoledì 13 l’Esercito con l’85° RAV Verona, l’APS Equestre Horse Valley ASD, l’AICS Eventi ASD, l’Accademia Crown ASD, l’ASD CUS Verona e Fondazione Marcantonio Bentegodi; giovedì 14 Veronascherma SSD; venerdì 15 nuovamente l’A.S.D. King Rock Climbing.

Tornei studenteschi.

Nelle mattinate tra martedì 12 marzo e giovedì 14 marzo 2024 si terranno tornei rivolti ai giovani, Allievi e Juniores, delle Scuole Secondarie di Secondo grado, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Ogni giorno sarà dedicato a uno sport diverso tra Basket, Pallavolo e Calcio, e si concluderà con una festa finale dove verranno premiati i campioni provinciali. Martedì 12 marzo protagonista la pallavolo al Centro sportivo Le Grazie, mercoledì 13 sarà dedicato al Basket 3V3 al Palazzetto Gavagnin, mentre giovedì 14 marzo spazio al Calcio a 5 al Centro sportivo De Stefani. Ogni giornata si concluderà con una festa finale dove verranno premiati i campioni provinciali. Insieme agli atleti delle diverse squadre saranno coinvolte anche figure professionali, con l’intento di realizzare un evento coinvolgente, divertente, ma anche istruttivo. Ogni istituto avrà la possibilità di formare un team Comunicazione (composto da Social media manager, Video reporter, Fotografo e Giornalista) e un team Tecnico-sportivo (composto da Team manager e Assistenti di squadra). In palio la partecipazione a una conferenza stampa e a una partita di una squadra tra Verona Volley, Scaligera Basket o Hellas Verona, a seconda della giornata nella quale si risulterà vincitori.

Playground.

Per i bambini dai 3 agli 8 anni, da lunedì 11 marzo a giovedì 14 marzo 2024, dalle 15:30 alle 18:00, saranno attivati nelle diverse circoscrizioni Playground per l’avviamento all’attività sportiva dei più piccoli. Ogni giorno saranno due le circoscrizioni coinvolte: lunedì 11 marzo la I circoscrizione al Parco Giochi Santa Toscana e la VI circoscrizione nell’Area Casorati; martedì 12 marzo sarà attiva l’Area San Martino in II circoscrizione e il Parco Umago per la V circoscrizione; mercoledì 13 marzo playground in III circoscrizione presso la Piastra Polifunzionale Saval e in VIII circoscrizione presso il Centro Polisportivo Di Quinto; infine giovedì 14 marzo IV circoscrizione presso la Piastra Tirso e la VII circoscrizione presso il Centro Ca’ Bianca.

Sport Expo – Il programma del weekend.

Nel fine settimana, da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2024, sarà riproposto il consueto appuntamento in Fiera per i bambini dai 6 ai 14 anni che in un unico luogo troveranno diverse discipline sportive da scoprire e sperimentare. Qui i padiglioni numero 10, 11 e 12, per un totale di 60mila mq, accoglieranno i giovani e le loro famiglie per promuovere l’inclusione e un sano e corretto stile di vita, fondato sulla pratica sportiva e sulla corretta alimentazione, grazie alla partecipazione di federazioni e società di Verona e provincia. Il venerdì sarà dedicato alle scuole e gli istituti del territorio veronese e veneto, già 90 le classi iscritte, faranno visita all’evento, mentre sabato e domenica sarà dato spazio alle famiglie, con un calendario fitto di eventi articolato tra sport tradizionali e altri più innovativi.

Sport Expo ha visto partecipare all’ultima edizione oltre 40.000 persone che hanno visitato i 40 stand espositivi in rappresentanza di 60 diverse discipline sportive. Come ogni anno aiuto arriverà anche dagli studenti tirocinanti di Scienze Motorie del Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona.

Expo Qrcode

La novità di quest’anno è l’Expo QRcode, per rendere più facile a bambini e famiglie ricordare gli sport provati all’interno dell’area espositiva. All’ingresso in fiera verrà consegnato a ogni bambino un braccialetto con un QRCode numerico casuale che non contiene alcun dato, mentre a ogni stand sportivo un volontario scannerizzerà il braccialetto e registrerà lo sport provato da ogni bambino. Al termine di Sport Expo verrà inviata una mail agli accompagnatori contenente tutte le informazioni sui vari sport praticati dai bambini, attraverso la quale sarà possibile accedere alle pagine correlate a queste attività.

Per tutte le informazioni e per iscriversi direttamente online sono attivi i siti www.sportexpoandthecity.it e www.sportexpoverona.it. Per ulteriori informazioni contattare il 3351360554.

Le realtà sportive

Diverse le realtà che torneranno a promuovere proprie discipline nel corso di Sport Expo Week come l’85° Reggimento Addestramento Volontari Verona dell’Esercito, la Fondazione Bentegodi, l’Hellas Verona FC, il Verona Volley, la Scaligera Basket e la Virtus Verona s.r.l. Non mancheranno la FIP- Federazione Italiana della Pallacanestro, la F.A.S.I. – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, la FIBS – Federazione Italiana Baseball e Softball, la FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo e la F.I.R. – Federazione Italiana Rugby con le società del territorio. Confermano la loro presenza anche la FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva, la FIJLKAM – Federazione italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali con il Comitato Regionale Veneto Judo, la FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, la FIV – Federazione Italiana Vela, la ACSI – Settore Arti Marziali Sport da Combattimento, l’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport ed il CUS – Centro Universitario Sportivo di Verona. Non potranno mancare, inoltre, la UISP aps, i Redskins Verona, l’Agorà – Associazione per lo Sviluppo della Formazione, il Club Alpino Italiano, la 4 ª Circoscrizione e la Polizia Locale del Comune di Verona, la Grande Sfida Onlus a.s.d., Sport di Più magazine, il Comitato Provinciale Tamburello Verona, l’Athletics Cheerleading, l’Horse Valley a.s.d., il Family Events, il King Rock, il Parkour Verona a.s.d., la Love Soccer a.s.d., la Nuova Guarino a.s.d., l’Associazione Pugilistica Scaligera, la Straverona, il Verona City Handball e Verona Scherma.

Sport Expo Week è organizzato dal Comune di Verona e Città Sane, in collaborazione con Regione Veneto – Regione Europea dello Sport, Università degli Studi di Verona Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, MIUR Veneto, Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Verona, Verona Fiere, ULSS 9 Scaligera, FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo Verona, Fondazione Marcantonio Bentegodi. Gode del patrocinio del CONI, di Sport e Salute, di ICS – Istituto per il Credito Sportivo e Fondazione Milano Cortina 2026 – progetto educational GEN 26. La segreteria organizzativa è a cura di DNA Sport Consulting.

Partner dell’evento sono AGSM AIM e BCC Valpolicella Benaco Banca, partner del Playground è Primacasa Borgo Venezia, mentre il media partner è Radio Pico; Autostrada del Brennero SpA, Acque Veronesi, Parco Natura Viva e Migross sono fornitori istituzionali, mentre PressArt, Gazebo Flash, UP Rent, ATV e Spazio Visibile sono fornitori.

L’evento è stato presentato questa mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti il sindaco di Verona Damiano Tommasi, la consigliera comunale delegata per la Rete Italiane Città Sane OMS Annamaria Molino, il direttore Unità Organizzativa Sport Regione Veneto Giorgio De Lucchi, il direttore del Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi di Verona Corrado Barbui, il referente provinciale Ufficio Scolastica per l’Educazione Fisica e Sportiva Francesco Todeschini, Nicola Schena DNA Sport Consuiting, il Comandante 85° RAV Verona Nicola Castello, il direttore generale Fondazione Bentegodi Stefano Stanzial, il direttore Attività Motorie Ulss9 Giampaolo Fraccaroli, il presidente di Bcc Valpolicella Benaco Banca Daniele Maroldi.

“Come Fondazione Bentegodi da 158 anni promuoviamo lo sport a Verona, quindi non possiamo non essere presenti a Sport Expo – afferma Stefano Stanzial -. Lo saremo in doppia veste, come organizzatori e collaboratori dell’Amministrazione, e poi promuovendo le nostre discipline e la salute durante la settimana e in fiera nel fine settimana conclusivo”.

“Parteciperemo all’evento affrontando tre temi speciali: una prima sessione dedicata a sport e doping, una dedicata alla sedentarietà e le situazioni di sovrappeso che spesso troviamo tra i giovani, e una terza sessione che ci sta coinvolgendo come struttura legata ai processi posturali di chi pratica sport – spiega Giampaolo Fraccaroli -. Come provincia di Verona abbiamo numeri importanti perché pratichiamo circa 25mila pratiche sportive agonistiche all’anno. Non sempre si sa che queste certificazioni sono erogati a titolo gratuito, quindi vanno informate quelle figure fragili che non possono accedere a questi servizi. Lo sport è una delle declinazioni dell’attività fisica, e ad oggi abbiamo certificato dodici palestre della salute e la prima palestra pubblica della Regione Veneto alla struttura Cerris, un punto di riferimento per patologie neurogenerative”.

“Siamo orgogliosi di partecipare per la prima volta come Regione Veneto a questo evento – dichiara Giorgio De Lucchi -. Sarà l’occasione per lanciare il titolo riconosciuto per il 2024 con l’assegnazione della Bandiera da parte dell’Associazione no profit Access Europe a Bruxelles grazie a sette requisiti: il Veneto è una palestra a cielo aperto, registra numeri importanti, è uno sport a 360 gradi, l’impiantistica sportiva di livello, il valore dell’accoglienza, la bellezza e l’arte, e infine per i valori come inclusività e prevenzione, con particolare attenzione all’economia legata allo sport”.