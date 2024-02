Sport Expo Week: dall’11 al 17 marzo lo sport e i giovani protagonisti a Verona

Giunto alla sua 18esima edizione Sport Expo si rinnova e diventa Sport Expo Week. Da appuntamento fieristico del weekend l’evento si trasforma in una manifestazione che dura un’intera settimana con un ricco e articolato programma all’interno del quale si aggiungono un convegno divulgativo, Open Days pomeridiani per scoprire sport alternativi, Campionati Sportivi Studenteschi e Playground nelle diverse circoscrizioni per l’avviamento all’attività sportiva dei più piccoli.

Dopo 17 edizioni, più di 500mila ingressi, oltre 140 testimonial sportivi e 60 discipline proposte, Sport Expo, l’evento che il Comune di Verona organizza dal 2007 per offrire agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado la possibilità di conoscere e sperimentare gratuitamente diversi sport, promuovendo uno stile di vita sano, si fa ben più grande e diventa Sport Expo Week: un’intera settimana dedicata alla promozione sportiva e al coinvolgimento dei giovani in tutto il territorio veronese. La consueta tre giorni presso la Fiera di Verona sarà preceduta quest’anno da Sport Expo and the City che,da lunedì 11 marzo a venerdì 15 marzo 2024, porterà lo sport capillarmente nel tessuto cittadino con diverse iniziative che coinvolgeranno bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 20 anni.

SPORT EXPO AND THE CITY

Ad aprire la settimana di Sport Expo Week sarà il convegno dal titolo “La tregua olimpica. Quando lo sport ferma(va?) le guerre”, in programma lunedì 11 marzo 2024, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, al Teatro Camploy. Interverranno figure rappresentative in diversi ambiti per parlare del ruolo dello Sport con funzioni diplomatiche e motore di pace, riflettendo sulle dinamiche del contesto attuale in vista delle prossime Olimpiadi.

Sempre da lunedì 11 marzo, fino a venerdì 15 marzo, prenderà il via il Fuori Expo, aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 15 ai 20 anni. Le società sportive organizzeranno, direttamente nelle loro sedi, Open Days di sport non tradizionali, ai quali sarà possibile partecipare gratuitamente tra le ore 15:00 e le 18:00.

Nei pomeriggi tra martedì 12 marzo e giovedì 14 marzo 2024 si terranno all’interno delle strutture sportive comunali i tornei studenteschi rivolti ai giovani, Allievi e Juniores, delle Scuole Secondarie di Secondo grado, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Ogni giorno sarà dedicato a uno sport diverso tra Basket, Pallavolo e Calcio a 5, e si concluderà con una festa finale dove verranno premiati i campioni provinciali.

Per i bambini dai 3 agli 8 anni, da lunedì 11 marzo a giovedì 14 marzo 2024, dalle 15:30 alle 18:00, saranno attivati nelle diverse circoscrizioni Playground per l’avviamento all’attività sportiva dei più piccoli. Ogni giorno saranno due le circoscrizioni coinvolte: lunedì 11 marzo I e VI circoscrizione, martedì 12 marzo II e V circoscrizione, mercoledì 13 marzo III e VIII circoscrizione, infine giovedì 14 marzo IV e VII circoscrizione.

SPORT EXPO

Nel fine settimana, da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2024, sarà riproposto il consueto appuntamento in Fiera per i bambini dai 6 ai 14 anni che in un unico luogo troveranno diverse discipline sportive da scoprire e sperimentare. Qui i padiglioni numero 10, 11 e 12, per un totale di 60mila mq, accoglieranno i giovani e le loro famiglie per promuovere l’inclusione e un sano e corretto stile di vita, fondato sulla pratica sportiva e sulla corretta alimentazione, grazie alla partecipazione di federazioni e società di Verona e provincia. Il venerdì sarà dedicato alle scuole e gli istituti del territorio veronese faranno visita all’evento, mentre sabato e domenica sarà dato spazio alle famiglie, con un calendario fitto di eventi articolato tra sport tradizionali e altri più innovativi.

Sport Expo ha visto partecipare all’ultima edizione oltre 40.000 persone che hanno visitato i 40 stand espositivi in rappresentanza di 60 diverse discipline sportive. Come ogni anno aiuto arriverà anche dagli studenti tirocinanti di Scienze Motorie del Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona.

È possibile iscriversi direttamente online ai siti www.sportexpoandthecity.it e www.sportexpoverona.it. Per ulteriori informazioni contattare il 3351360554.

LE REALTÀ SPORTIVE

Diverse le realtà che torneranno a promuovere proprie discipline nel corso di Sport Expo Week come l’85° Reggimento Addestramento Volontari Verona dell’Esercito, la Fondazione Bentegodi, l’Hellas Verona FC, il Verona Volley, la Scaligera Basket e la Virtus Verona s.r.l. Non mancheranno la FIP- Federazione Italiana della Pallacanestro, la F.A.S.I. – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, la FIBS – Federazione Italiana Baseball e Softball, la FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo e la F.I.R. – Federazione Italiana Rugby con il Verona Rugby. Confermano la loro presenza anche la FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva, la FIJLKAM – Federazione italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali con il Comitato Regionale Veneto Judo, la FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, la FIV – Federazione Italiana Vela, la ACSI – Settore Arti Marziali Sport da Combattimento, l’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport ed il CUS – Centro Universitario Sportivo di Verona. Non potranno mancare, inoltre, la UISP aps, i Redskins Verona, l’Agorà – Associazione per lo Sviluppo della Formazione, il Club Alpino Italiano, la 4 ª Circoscrizione e la Polizia Locale del Comune di Verona, la Grande Sfida Onlus a.s.d., Sport di Più magazine, il Comitato Provinciale Tamburello Verona, l’Athletics Cheerleading, l’Horse Valley a.s.d., il Family Events, il King Rock, il Parkour Verona a.s.d., la Love Soccer a.s.d., la Nuova Guarino a.s.d., l’Associazione Pugilistica Scaligera, la Straverona, il Verona City Handball e Verona Scherma.

Sport Expo Week, evento patrocinato dal CONI, è organizzato dal Comune di Verona e Città Sane, in collaborazione con Regione Veneto – Regione Europea dello Sport, Università degli Studi di Verona Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, MIUR Veneto, Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Verona, Verona Fiere, ULSS 9 Scaligera, FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo Verona, Fondazione Marcantonio Bentegodi. La segreteria organizzativa è a cura di DNA Sport Consulting.

Partner dell’evento è AGSM AIM, partner del Playground è Primacasa Borgo Venezia mentre il media partner è Radio Pico; Autostrada del Brennero SpA e Acque Veronesi sono fornitori istituzionali, mentre PressArt, Gazebo Flash, UP Rent, ATV e Spazio Visibile sono fornitori.