Stanziati 50 mila euro per il potenziamento del servizio di bus navette gratuito in occasione delle domeniche ecologiche e grandi eventi

In arrivo nuove risorse per ampliare l’attività gratuita di trasporto con navetta realizzato da Atv, su richiesta del Comune, in occasione delle Domeniche Ecologiche ed eventi di rilievo. Per il servizio, funzionale per il collegamento da e per i principali parcheggi ed aree di sosta a disposizione in città, la Giunta ha licenziato oggi per il Consiglio comunale la proposta di delibera sulla variazione al bilancio 2022, per rendere immediatamente disponibili nuovi fondi.

Si tratta di 50 mila euro destinati alla copertura dei costi per i mesi di novembre e dicembre 2022. Per il 2023, invece, all’atto della stesura del primo bilancio dell’Amministrazione, le risorse necessarie saranno pianificate già nel documento finanziario previsionale, in modo da garantire una più funzionale gestione dell’attività. “Abbiamo provveduto allo stanziamento immediato di nuove risorse, con un prelievo dal fondo di riserva di 50 mila euro – spiega l’assessore al Bilancio Michele Bertucco –, che saranno utili per l’organizzazione del servizio di navetta gratuito negli ultimi due mesi del 2022. Si tratta di un trasporto supplementare di fondamentale importanza per garantire la gestione del traffico veicolare in ingresso alla città in occasione di grandi eventi ed iniziative, come ad esempio le Domeniche Ecologiche e i mercatini di Natale. Per il prossimo anno, invece, stiamo già predisponendo un piano puntuale che, partendo da un previsionale dei costi, quantifichi lo stanziamento da prevedere per la gestione annuale del servizio”.