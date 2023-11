Strutture scolastiche e interventi. Ass. La Paglia: “Non c’è scuola della città di Verona che non sia per noi una priorità”

L’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia in replica alle dichiarazioni di questa mattina della consigliera comunale Patrizia Bisinella, precisa quanto segue:

“Non c’è scuola della città di Verona che non sia per noi importanti. L’Edilizia scolastica è per l’Amministrazione una priorità perché l’ambiente scolastico è il terzo educatore. Per quanto riguarda le scuole è da evidenziare come, per le Verdi, sono stati già inseriti nel Piano triennale delle opere i lavori per tutto l’impianto antincendio, con uno stanziamento di 600 mila euro, che si aggiunge all’intervento di rifacimento del tetto della palestra, la cui manutenzione è attesa da anni. Sulle Risorgive siamo intervenuti per la pericolosità degli infissi, nello specifico le finestre, i cui lavori sono richiesti da molti anni da dirigente, insegnanti e genitori, e li abbiamo eseguiti. La stessa cosa per la palestra delle scuole Maggi. L’attenzione è alta, con azioni realizzate spesso per sanare situazioni trascurate da molto tempo”.