Talenti da tutta Italia per il concorso musicale dedicato alle scuole. Piu’ di 12 mila iscritti

L’edizione più partecipata di sempre. Con oltre 12 mila iscritti, il 7° Concorso Nazionale “Scuole in musica” supera le precedenti per numero di scuole, ben 400, e studenti da tutta Italia.

L’appuntamento è dal 21 al 28 maggio in Gran Guardia, che ospiterà la manifestazione dedicata ai giovani musicisti delle scuole italiane di primo e di secondo grado, a indirizzo musicale e non, organizzato dall’associazione culturale Talent Music School con il patrocinio del Comune.

L’evento, a partire dal 2018, si è arricchito del premio musicale internazionale ‘Laszlo Spezzaferri’, in memoria del primo direttore del conservatorio di Verona, che vede concorrere i migliori musicisti di ogni strumento, suddivisi in categorie di età, mettendo in palio borse di studio e varie occasioni di esibizioni pubbliche nei mesi successivi all’evento.

“La rassegna che si terrà dal 21 al 28 maggio rappresenta un momento di rilievo per valorizzare il protagonismo dei giovani e la diffusione della cultura musicale nelle giovani generazioni ed, in generale, nella cittadinanza. I numeri della rassegna sono confortanti e dimostrano l’importanza di questi momenti per i giovani della città e non solo, che perseguono l’obiettivo di dare spazio alle loro espressività”,commenta l’Assessore alle Politiche Giovanili Jacopo Buffolo.

Nell’ambito della rassegna saranno realizzati dei concertini orario serale per rendere completa l’offerta formativa e culturale sia per la città sia per i concorrenti partecipanti.

“Va ricordato che il nostro Paese è l’unico che offre la formazione musicale gratuita all’interno del percorso scolastico statale- ha ricordato la direttrice artistica di Talent Music School Ilaria Loatelli-. Un’esperienza che va oltre l’attività ludica, perché ne escono ragazzi davvero preparati. Il contest certifica la loro preparazione e li gratifica con prestigiosi premi di carattere musicale”.

Anche quest’anno è indetto il Premio speciale “Fausto Rinaldi”, artista veronese, maestro d’arte e insegnante che ha sempre contribuito ad aiutare, far crescere e fare esprimere al meglio i giovani.

Per informazioni sul concorso e il programma è possibile visitare il sito https://www.concorsoscuoleinmusica.it/

La presentazione del concorso si è tenuta questa mattina in sala Arazzi. Sono intervenuti oltre all’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo, il direttore artistico dell’Associazione Talent Music School Ilaria Loatelli, per Lions Club Verona Host Angelo Tiziani, per Coltro Assicurazioni Carlo Alberto Coltro, per Zecchini Strumenti Musicali Laura Morelli, la figlia dell’artista Fausto Rinaldi Raffaella, Elena Bonini dell’Agenzia Brec e Martina Frego per hard Rock Cafè.