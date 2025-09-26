Torna ‘La bella Verona’. Candidature fino al 14 novembre

Valorizzare persone, associazioni e istituzioni che con le loro attività, iniziative e realizzazioni hanno contribuito ad accrescere, recuperare e conservare la bellezza di Verona. E’ questo l’intento del premio ‘La bella Verona’, avviato nel 2023 dall’associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Verona con il patrocinio della Presidenza del Consiglio comunale.

Le candidature per partecipare alla terza edizione dovranno pervenire entro le 13 di venerdì 14 novembre.

La documentazione deve essere trasmessa tramite mail –assconsiglieriemeriti@comunediverona.it -, o via posta, in busta riportante la scritta Premio ‘La bella Verona’, all’indirizzo – Associazione Consiglieri Emeriti del Comune di Verona, piazza Bra, 1 – Municipio di Verona – o con protocollo in busta chiusa, alla sede municipale, con in evidenza l’indirizzo dell’Associazione e sempre la scritta Premio ‘La bella Verona’.

La premiazione si terrà il 29 novembre in sala Arazzi, nei giorni della ricorrenza della data di proclamazione della Città di Verona Patrimonio dell’Umanità da parte dell’ Unesco, avvenuta il 30 novembre del 2000, e di cui quest’anno ricorre il 25 anniversario.

Il premio – che consiste in un’opera artistica risultata vincitrice del concorso interno all’Accademia di Belle Arti statale di Verona – ha cadenza annuale e prevede l’assegnazione di un unico riconoscimento fra le realtà partecipanti.

Nel 2024 sono pervenute numerose candidature assai qualificate e la apposita Commissione giudicatrice ha scelto e premiato l’Associazione di volontariato Angeli del Bello, con la seguente motivazione: “Per la realizzazione di una bellezza di Verona diffusa e partecipata. L’Associazione Angeli del Bello è attiva nella città di Verona dal 2016 con molteplici interventi di cura e decoro urbano, oltre 60, strutturando la propria attività anche attraverso convenzioni con Enti territoriali e di governante della tutela della città, affiancando tale prassi iniziative di carattere didattico volte alla crescita del senso civico per la Bellezza di Verona. La loro presenza attiva, visibile e riconoscibile nella città, è un invito alla cura del Bene comune”.

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Verona.