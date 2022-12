Turismo sociale. Capodannno al mare per le famiglie con minori

Iscrizioni aperte da giovedì 1° dicembre. Disponibili massimo 100 posti.

In un anno di attività del Turismo sociale oltre 3.800 partecipanti.

Coinvolti nei soggiorni estivi oltre 2.700 persone.

Dal 1° dicembre possibilità di iscrizione all’iniziativa ‘Capodanno al mare per famiglie con minori’, ultimo appuntamento delle numerose proposte realizzate nel corso del 2022 dal Turismo sociale.

Prenotazioni esclusivamente via mail a vacanzefamiglie@comune.verona.it. Disponibili massimo 100 posti. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Verona.

Soggiorni estivi e gite di uno o più giorni per over 60 e famiglie con minori. Le attività promosse dal Turismo sociale nel corso del 2022 hanno registrato complessivamente gli oltre 3.800 partecipanti. Numeri da pre pandemia, che hanno evidenziato il grande apprezzamento al servizio da parte di famiglie e cittadini veronesi con più di 60 anni.

Si tratta di un pacchetto di iniziative diversificate che, nel corso di tutto l’anno, offrono l’opportunità, a prezzi agevolati, di andare in vacanza o di realizzare con la famiglia uscite in giornata o di più giorni in località di grande interesse storico-culturale.

Il resoconto delle attività ed il lancio della proposta di fine anno sono stati illustrati questa mattina dall’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni. Presente Antonella Cristofalo Responsabile dell’Ufficio Turismo sociale del Comune.

“Le attività del Turismo sociale sono un fiore all’occhiello del Comune di Verona – ha evidenziato l’assessora –. Sono pochi i comuni in Italia ad avere un servizio così ben curato e organizzato. E i numeri lo confermano dal momento che, durante tutta l’estate sono stati organizzati soggiorni estivi per over 60 con quasi 1000 partecipanti. Numeri piuttosto importanti, raggiunti grazie anche alla collaborazione, che proseguirà nei prossimi anni, con il Consorzio Intercomunale dei Soggiorni Climatici. Queste persone vengono accolte in hotel, campeggi e appartamenti. Fra le attività proposte vi sono anche quelle rivolte alle famiglie con minori o ai gruppi di minori. In quest’ultimo caso mi riferisco in particolare a 14 gruppi seguiti gratuitamente dai Servizi sociali. Anche ai ragazzi più in difficoltà si dà così la possibilità di andare in vacanza durante l’estate, un lavoro importante fatto dal Turismo sociale. Poi ci sono attività più leggere e di intrattenimento, che però servono a facilitare lo scambio tra persone, come le ‘Gite di un giorno’ offerte agli over 60. Una delle problematiche più grandi che incontra l’anziano è la solitudine quindi come Servizi sociali, ci facciamo carico di creare momenti di socializzazione con queste iniziative”.

Capodanno al mare 2022

Ultima iniziativa dell’anno promossa dal Turismo sociale in favore delle famiglie con minori. Prenotazioni aperte da domani, giovedì 1° dicembre, esclusivamente via mail a vacanzefamiglie@comune.verona.it.

Un’opportunità per trascorrere gli ultimi giorni dell’anno al mare, a Lignano Sabbiadoro. L’arrivo è previsto nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre e la partenza il 1° gennaio dopo pranzo. La località di soggiorno è da raggiungere con mezzi propri. Il costo per adulti e ragazzi dai 12 anni è di 180 euro per tre notti e di 150 euro per due notti. La quota comprende: pensione completa dalla cena del 29 dicembre al pranzo del 1° gennaio, cenone di fine anno e animazione. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Verona.

Risultati 2022

Soggiorni estivi over 60. Alle vacanze di una o due settimane in hotel, appartamento e campeggio, proposte dal Comune in collaborazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici, hanno aderito 956 partecipanti di cui 154 minori. Sia in campeggio che in appartamento gli anziani hanno potuto trascorrere la vacanza in compagnia di familiari o nipoti.

Vacanze estive per famiglie con minori o gruppi di minori. Servizio storico dell’ufficio Turismo sociale del Comune, a cui quest’anno hanno partecipato 1.817 persone, di cui 929 minori.

Gite di un giorno. Over 60 . Coinvolti 725 partecipanti che hanno aderito nei mesi di settembre e ottobre alle uscite in giornata in località di grande interesse storico culturale. I temi scelti per le gite 2022 hanno riguardato ‘L’Italia dei siti Unesco’ e ‘A spasso con la Storia’. Famiglie con minori. Vi hanno aderito 296 persone di cui 155 minori.

Infine, promosse anche le gite di più giorni per Over 60, a cui hanno aderito in 725.