Tutela dell’infanzia e politiche territoriali di sostegno. In Comune incontro fra sindaco e una delegazione del Conani della Repubblica Dominicana

Politiche sociali, Terzo settore e Piani territoriali di intervento in favore dell’infanzia. Sono queste alcune delle tematiche che sono state oggi al centro dell’incontro, a Palazzo Barbieri, fra il sindaco Damiano Tommasi e una delegazione ufficiale del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) della Repubblica Dominicana, in visita tecnico-istituzionale in Italia, fino al 21 settembre, nell’ambito del programma di cooperazione internazionale sviluppato dalla Fondazione Don Calabria. Presente anche l’assessora alle Politiche sociali e Terzo settore Luisa Ceni.

Il CONANI è l’organismo nazionale incaricato di definire, dirigere e supervisionare l’applicazione delle politiche pubbliche per la protezione integrale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Repubblica Dominicana, fungendo da ente rettore del Sistema Nazionale di Protezione e garantendo il rispetto della Convenzione sui Diritti del Fanciullo e della legislazione nazionale in materia.

L’incontro di oggi si inserisce infatti nel quadro dell’Accordo di Collaborazione Interinstituzionale sottoscritto tra la Fondazione Don Calabria e il CONANI nel gennaio 2025, con l’obiettivo di rafforzare le capacità istituzionali e migliorare i sistemi di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza nella Repubblica Dominicana attraverso lo scambio di buone pratiche.

A comporre la delegazione del CONANI: la dr.ssa Alexandra Inmaculada Santelises Joaquin – Direttrice Esecutiva, il dr. Rafael Jimenez Lora – Responsabile Relazioni Interistituzionali, dr. Francisco Henry Leonardo Feliz – Direttore Tutela Dei Diritti dei Bambini, dr.ssa Altagracia Milagros Ortiz Then – Responsabile Della Protezione Speciale, dr. Pazzis Antonio Paulino Guzman – Direttore Gestione Territoriale, dr.ssa Rosa Amalia Morillo – Direttrice Strutture di Accoglienza per Minori, dr.ssa Paola Patricia Rodriguez Nuñez – Referente Tecnico First Lady – CONANI. Ad accompagnare la delegazione il dr. Alessandro Padovani, Direttore Fondazione Don Calabria e la dr.ssa Arianna Frencia, referente della Fondazione in Repubblica Dominicana.

“Durante l’incontro sono stati illustrati i compiti territoriali del Comune su questo delicato tema – sottolinea l’assessora Luisa Ceni – e presentate le diverse responsabilità per quanto riguarda gli ambiti nazionale e locale. Una bella opportunità di confronto che fa parte di un ampio programma di indagine-formativa portata avanti dal CONANI per rafforzare il sistema di protezione dell’infanzia nella Repubblica Dominicana”.