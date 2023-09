Un nuovo modo di vivere le piazze

Interventi in Borgo Roma, Borgo Venezia, Borgo Nuovo e in centro storico. Si punta a rifunzionalizzare gli spazi pubblici con la proposta di nuove attività aperte a tutti.

Nelle piazze cittadine arrivano gli scacchi, il gioco del ping pong ma anche la possibilità di disegnare e dipingere.

L’amministrazione da’ avvio ad un nuovo modo di riqualificare gli spazi pubblici valorizzandone le potenzialità ed ispirandosi alla funzione sociale e democratica di aree che spesso vengono usate solo come luoghi di passaggio.

Ecco che in Borgo Roma ci sarà la piazza degli scacchi, a Borgo Nuovo la piazza dei giochi, in Borgo Venezia la piazza della poesia e della lettura e a Castelvecchio lo spazio per la pittura e il disegno.

Un restyling già in corso con interventi di ordinaria manutenzione dove la differenza la farà il nuovo arredo urbano, vero elemento di novità che andrà a caratterizzare e rifunzionalizzare le aree pubbliche.

In piazza Cervignano, tra le vie Centro e Scuderlando in Borgo Roma, arriverà un tavolo da scacchi per consentire a cittadini e residenti di sfidarsi all’aria aperta nel più tradizionale dei giochi da tavolo. Nell’area verde di via Zancle a in Borgo Nuovo farà il suo ingresso un tavolo da ping pong, l’obiettivo è far sì che tutti vi possano giocare, grandi e piccini, rendendo l’area vissuta in modo gioioso e partecipato.

In Borgo Venezia saranno invece posizionate delle sedute a semicerchio con un leggìo al centro, una sorta di piccolo teatro all’aperto in cui realizzare iniziative di lettura e di intrattenimento. Per gli appassionati dell’arte l’indirizzo da cercare è quello dei giardini intitolati a Pietro Gazzola, all’ingresso di ponte Castelvecchio dal lato Arsenale. E’ qui, nella piccola piazzetta che si apre sull’Adige, che verranno posizionati alcuni cavalletti per dipingere o disegnare, ai cittadini interessati basterà lasciarsi ispirare dal panorama che offre la suggestiva posizione.

“Utilizziamo l’urbanismo tattico per migliorare alcune piazze ed aree pubbliche cittadine intervenendo sulla loro funzionalità – spiega l’assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini-. E’ un nuovo modo di vivere la città, valorizzando spazi poco usati che invece hanno grandi potenzialità da sfruttare per promuovere la socializzazione e la cura stessa dei quartieri in cui viviamo”.

“Promuovere la socializzazione e l’occupazione sana degli spazi rappresenta uno strumento efficace per la sicurezza dei nostri quartieri e anche per questo l’Amministrazione intende promuoverle”, è il commento dell’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi.

Sulla scia di questi interventi altri ne partiranno con il nuovo anno. Per questi la giunta ha approvato oggi il progetto di fattibilità economico finanziaria in cui vengono descritti i principali lavori da realizzare con la somma di 100 mila a disposizione del settore. Le opere più significative riguardano la creazione di due nuove piazze, una in via Rosmini, davanti al cinema K2 per agevolare l’ingresso e l’uscita degli spettatori e una davanti alla chiesa di San Massimo e la riqualificazione di quella già presente in via Pigna in centro storico. Altri interventi puntuali saranno realizzati per la manutenzione di marciapiedi ammalorati e per sistemare porfido e lastricato in via Mazzini, piazza Erbe e piazza Isolo.