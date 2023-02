Vacanze in campeggio per famiglie con minori. Dal 20 febbraio via alle iscrizioni

Case mobili in Italia e all’estero, con il ritorno dei soggiorni in Croazia.

Prenotazioni online sul sito del Comune di Verona oppure telefonando allo 045 8078637 e 8078635.

In 15 anni oltre 1700 famiglie hanno aderito all’iniziativa del Turismo sociale.

Per l’estate 2023 sono oltre 200 le settimane in casa mobile messe a disposizione dal Comune di Verona, ad un prezzo agevolato, per le famiglie veronesi con figli minorenni. Da quest’anno, inoltre, ritorna anche la possibilità di soggiornare all’esterno, precisamente a Parenzo in Croazia, con la disponibilità di case mobili dalla seconda settimana di giugno alla prima di luglio.

Le prenotazioni sono aperte da lunedì 20 febbraio, da effettuarsi attraverso il sito del Comune di Verona oppure telefonando allo 045 8078637 e 8078635.

Possibilità di soggiorno anche per le famiglie numerose.

Programma completo sul sito del Comune nelle pagine del Turismo sociale.

L’iniziativa è stata illustrata questa mattina dall’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni.

“Una modalità di turismo molto apprezzata – ha spiegato l’assessora Ceni – cresciuta negli anni e scelta da tanti veronesi, perché rappresenta un’esperienza di vacanza decisamente green e più rispettosa dell’ambiente, del paesaggio e del territorio. All’interno dei campeggi sono sempre più diffuse buone pratiche, come la sostituzione della plastica con materiali compostabili, una raccolta differenziata attenta agli obblighi dei comuni, oltre all’eliminazione della circolazione delle auto. Da quest’anno si aprono anche le vacanze all’estero e, oltre alle località italiane come Veneto, Romagna, Toscana, Abruzzo e Puglia, sarà possibile soggiornare anche in Croazia. Abbiamo un trend in continua crescita di questo tipo di attività per cui si è partiti nel 2007 con 24 famiglie e si è arrivati nel 2022 con 221 che hanno usufruito di questo servizio, Con il coinvolgimento di quasi mille persone di cui 442 minori”.

Vacanze in campeggio in casa mobile. L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie residenti nel Comune di Verona con almeno un figlio minorenne al momento della presentazione della domanda.

Consente di trascorrere una o due settimane al mare nei mesi di giugno, luglio e settembre in varie località di Veneto, Romagna,Toscana, Abruzzo, Puglia e, gradito ritorno dell’estate 2023, anche in Croazia.

Il prezzo a settimana per ciascun alloggio varia da un minimo di 239 euro ad un massimo di 499 euro. Le case mobili sono alloggi indipendenti, hanno una superficie di circa 25 mq e sono composte da una cucina dotata di frigorifero, fornello a quattro fuochi, stoviglie e pentolame, una camera matrimoniale, una cameretta con 2/3 letti singoli e un bagno con doccia.

La località di soggiorno è da raggiungere con mezzi propri.

Progetto di successo. In 15 anni, tramite il servizio dell’Ufficio Turismo Sociale, sono partite per i campeggi di tutta Italia e Croazia oltre 1.700 famiglie, a dimostrazione di quanto è cresciuta la propensione a trascorrere le proprie vacanze all’aperto e nel verde.

La vacanza in casa mobile è infatti la scelta ideale per chi predilige ampi spazi all’aperto, il contatto con la natura e tutti i servizi forniti dai campeggi, dalla piscina all’animazione all’eventuale servizio di ristorazione, con il vantaggio di un alloggio fornito di tutte le comodità.