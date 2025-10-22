Variazioni di bilancio. Presa d’atto del contributo di 18 milioni della societa’ SIMICO per le Olimpiadi Invernali 2026

Approvata oggi dalla Giunta la presa d’atto delle maggiori entrate derivanti dai circa 19 milioni stanziati dallo Stato a copertura dei lavori effettuati da SIMICO – Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, progettista e committente degli interventi di miglioramento dell’accessibilità dell’Arena di Verona.

Il contributo è così ripartito: 16.845.800 euro per gli interventi relativi alla fase 2, destinati a garantire la massima accessibilità ed aumentare ulteriormente la sicurezza consentendo maggiore autonomia possibile da parte dei fruitori del monumento con lavori su parapetti, corrimani, rifacimento platee e sedute, ascensore, livellamento pavimentazioni, consolidamento terre, area ad elevata accessibilità. Ancora, per rampa e passerella vengono stanziati 424 mila euro; 1.700 mila riguardano invece il miglioramento dell’accessibilità dell’anfiteatro Arena di Verona – progetto complessivo “Viabilità”.

Fra le variazioni sono inoltre registrati contributi regionali e maggiori entrate in favore dei Servizi sociali. Nello specifico, da parte della Regione Veneto: per la Non Autosufficienza, 515.488 euro per l’annualità 2025 ed 108.337 euro per il 2026; e, ancora, 592.074 euro al Comune di Verona quale ente capofila dell’Ambito Sociale Territoriale VEN_ 20 per la realizzazione del programma di interventi a favore delle famiglie fragili.

In favore dei Servizi sociali anche i 595 mila euro derivanti dalla vendita di un palazzo rientrante nella Eredità Voghera, vincolati all’acquisizione di immobili per emergenze abitative e 1 milione di euro dall’avanzo di Amministrazione 2024 destinati agli interventi previsti da Agec nel piano riatti, visto l’impegno del Comune al fine di ridurre negli anni le unità abitative sfitte e accrescere così la disponibilità a favore delle fasce più deboli.

Infine, crescono le risorse destinate alla riqualificazione delle aree verdi, campi gioco e cortili scolastici per il 2025, che passa da 1 milione a 1.200.000 mila euro.