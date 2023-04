Verona festeggia la Giornata internazionale del Jazz

Domenica 30 aprile concerto gratuito con la Jazzset Orchestra.

Al teatro Santissima Trinità una serata di grande musica per festeggiare insieme alla città la Giornata internazionale del Jazz, che si celebra in tutto il mondo il 30 aprile. L’appuntamento è per domenica alle ore 21. Da un’idea della 1^ Circoscrizione, realizzata in collaborazione con la Jazzset Orchestra, sarà infatti promossa per la prima volta a Verona il JAZZ DAY 2023. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’evento è stato presentato questa mattina dal presidente della 1^ Circoscrizione Lorenzo Dalai insieme al presidente della commissione circoscrizionale Cultura Andrea Trombini. Presenti i rappresentati del Jazzset Orchestra.

“Un’occasione nuova – ha sottolineato il presidente Dalai insieme al presidente della commissione circoscrizionale Cultura Trombini – per promuovere questo genere musicale ed accrescere la proposta di appuntamenti culturali in questa parte della città. La serata, per cui ringraziamo per la partecipazione la Jazzset Orchestra, sarà un momento di festa per ricordare a ritmo di musica la Giornata internazionale del Jazz”.

Jazzset Orchestra. Da oltre trent’anni è interprete delle varie forme di Jazz tradizionale, Blues, Swing, Latin Jazz e Jazz melodico con diverse centinaia di concerti sia in Italia ma anche all’estero. I diciotto musicisti della Big Band, le voci soliste di Rossana D’Auria e Stefano Fusco, la pianista-conduttrice Elena Bruk e la direzione del Maestro Gilberto Merli, portano in scena un programma musicale di taglio internazionale con brani strumentali e cantati particolarmente raffinati e coinvolgenti come All of me, More e The way you look tonight.

Giornata Internazionale del Jazz. L’evento è stato promosso dall’UNESCO nel 2011 e vede le maggiori città della musica di tutto il mondo promuovere concerti Jazz per rendere onore al genere musicale nato nella Città di New Orleans. L’evento è una celebrazione della musica Jazz, con l’intento di rafforzare la cooperazione internazionale e la comunicazione tra persone e Paesi promuovendo il dialogo, la cultura, la diversità e rafforzando l’importanza del Jazz come forma d’arte e libertà d’espressione.

Tutte le informazioni sul sito della 1^ Circoscrizione (https://circ1.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=86768).