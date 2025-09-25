Verona si veste di green: torna in City Golf nella città dell’amore

Un evento d’eccellenza che celebra il golf urbano tra le meraviglie architettoniche scaligere, inserendosi all’interno delle sfide a livello internazionale in vista dei Giochi Milano Cortina 2026 e in concomitanza con la Ryder Cup 2025 New York, la più importante e prestigiosa competizione golfistica al mondo.

Da domani in città l’evento golfistico Southwest Greens Central Europe In City Golf Verona presented by Destination Verona Garda, chericoprirà di verdi prati sintetici i luoghi più caratteristici di Verona. Quest’anno In City Golf festeggia la 40^ edizione in 15 anni: l’evento nasce nel 2010 e farà il suo grande ritorno dopo le passate edizioni del 2014, 2015 e 2016, confermando la città scaligera come una delle tappe più prestigiose e attese del circuito.

Al banco dei relatori sono intervenuti: Stefania Zivelonghi – Assessora Comune Verona Grandi Eventi, Legalità e Trasparenza, Sicurezza e Protezione Civile, Luca Caputo – Direttore Destination Verona & Garda Foundation, Kurt Anrather,CEO & Founder di Curtes (agenzia di marketing ed eventi che organizza l’evento IN CITY GOLF) e inventore di IN CITY GOLF, Silvano De Rosa – Direttore del Due Torri Hotel e Marco Bisagno – Avvocato veronese e titolare del Museo Privato Bisagno.

“Ho avuto il regalo di poter presentare questa iniziativa in qualità di giocatrice e appassionata, apprezzando i molteplici aspetti del golf – dichiara l’assessora ai Grandi Eventi Stefania Zivelonghi – apre il dialogo: Uno sport che, nonostante io stessa abbia conosciuto in tempi recenti, ho imparato ad apprezzare e che adoro. Sabato sarò parte dell’evento all’interno di un flight di giocatori, e attraversare la città in questa modalità sarà un momento di grande gioia. Bisogna sfatare il mito che sia un gioco per pochi e privilegiati. È uno sport in realtà a cui tutti possono approcciarsi. Nel mio club vedo molti bambini, sfortunatamente poche donne, ma è una disciplina che ha in sé un grande elemento democratico, perché prevede che giocatori con diversi livelli di competenza possano giocare insieme”.

Verona sfida New York: l’Europa mostra il vero golf con storia

Mentre vicino a New York i migliori golfisti europei si confrontano con gli Stati Uniti in una delle sfide più attese dell’anno, a Verona l’Europa mostra come si gioca a golf con stile e storia. IN CITY GOLF Verona trasforma il cuore della città in un percorso di 18 buche, passando tra le vie storiche e partendo dall’imponente Arena, il celebre anfiteatro dove un tempo i gladiatori combattevano davanti a migliaia di spettatori. Questo weekend, dal 26 al 27 settembre, mentre i moderni gladiatori del golf sfidano gli Stati Uniti, l’Europa si fa sentire anche a casa propria, con un evento spettacolare che unisce sport, cultura e tradizione.

L’IN CITY GOLF Team Europa supporta i propri campioni con entusiasmo, dimostrando che il Vecchio Continente sa combinare eccellenza sportiva e patrimonio storico in un’esperienza unica. Verona diventa così il simbolo di un golf che va oltre la competizione: qui il gioco incontra la storia, e l’Europa mostra al mondo come il golf può essere spettacolare, emozionante e profondamente radicato nella propria cultura.

Evento in anteprima: Connect Up al museo italiano del golf più prestigioso d’Europa

In apertura alla nuova edizione, nella serata di venerdì 26 settembre è atteso l’evento esclusivo presso lo stesso Museo Bisagno: una gemma per il patrimonio golfistico veronese. Qui sono raccolti più di 8mila palline e oltre 2mila ferri e bastoni, raccontando la storia del golf dal 1450 ai giorni nostri. La collezione include pezzi storici come il bastone di Tom Morris del 1890 e il putter “Calamity Jane” di Bobby Jones. I tesori collezionati e i rispettivi possessori vengono raccontati in maniera dettagliata all’interno del libro Museo Privato Bisagno. L’avvocato Bisagno detiene il titolo per la raccolta di bastoni da golf più importante d’Europa, riconosciuto anche in Scozia, culla della disciplina. A legare il Museo Bisagno con In City Golf vi è inoltre il prestigioso Premio Museo Privato Bisagno conferito al fondatore di Curtes nel 2016, dopo Marco Masardi nel 2011 e Franco Chimenti nel 2012.

“Siamo felici di riportare In City Golf a Verona, una città unica che trasforma il golf in uno spettacolo urbano straordinario. L’edizione 2025 offrirà emozioni indimenticabili sia ai giocatori sia al pubblico. È un onore per noi valorizzare il territorio con un evento che unisce sport, cultura e bellezza italiana,” dichiara il Ceo & Founder Curtes, nonché promotore dell’evento, Kurt Anrather.

Palla in buca per Verona: l’inizio del torneo Southwest Greens Central Europe In City Golf Verona presented by Destination Verona Garda

Sabato 27 settembre, si darà il via al torneo, dove i luoghi più suggestivi della città dell’amore shakespeariano faranno da sfondo alle 18 buche disposte su prato sintetico. Qui 72 giocatori si sfideranno in un torneo secondo la formula dello shotgun, mettendo in pratica ogni tecnica classica in tutta sicurezza con palline soft collaudate. Non solo professionisti di settore, ma anche lo spettatore diventa protagonista grazie alla Public Hole: uno spazio gratuito posizionato nella celebre Piazza Bra e pensato per chi si approccia per la prima volta al tiro con la mazza, oltre che ad essere un modo per incoraggiare i giovani a scoprire la bellezza del golf. La postazione sarà coordinata da DVG e gestita da alcuni dei più rinomati golf club del territorio come il Golf Club Verona, Golf Club Paradiso del Garda, Golf Club Ca’ degli Ulivi e infine il Golf Club Musella. Per i partecipanti al torneo, in palio un green fee, mentre il giorno precedente e successivo l’evento sono previste delle scontistiche presso i club sopracitati.

La giornata di sabato rappresenterà un’occasione unica per incontrare campioni internazionali, atleti e ospiti provenienti da Germania, Austria, Francia, Svizzera e Italia, e vivere da vicino l’emozione del golf urbano in un contesto esclusivo. Presente in sede di evento anche una rappresentanza delle regioni Veneto, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Alto Adige, Trentino, Lombardia e Toscana.

Verona è pronta ad accogliere figure di spicco del calibro di: Federica Sanfilippo, dopo aver partecipato a due Olimpiadi e sei Campionati Mondiali, conclude la sua carriera agonistica e sarà responsabile del poligono di tiro ad Anterselva per le prossime Olimpiadi, portando la sua esperienza ai nuovi atleti. Louis Deschamps (FRA), capo dei tecnici della squadra olimpica francese di biathlon, sarà presente all’evento, condividendo la sua competenza internazionale con i partecipanti. Deschamps, originario delle Karellis, ha iniziato la sua carriera come fondista, partecipando a competizioni internazionali. Successivamente, ha intrapreso la carriera di allenatore. La sua esperienza e leadership sono state fondamentali per il successo della squadra, come evidenziato dai recenti risultati positivi ottenuti dai suoi atleti.

E ancora: Marco Selle, campione italiano di sci di fondo, ha rappresentato l’Italia in competizioni nazionali e internazionali e ha accumulato numerosi successi nel circuito agonistico. Dopo il ritiro, ha lavorato come responsabile del settore giovanile FISI e direttore tecnico delle squadre nazionali di sci di fondo, contribuendo alla crescita di nuovi talenti. Attualmente è allenatore delle Fiamme Oro, trasmettendo la sua esperienza ai giovani atleti. La sua presenza all’evento arricchisce il parterre di atleti di alto livello e sottolinea la sua versatilità anche in altri sport, come il golf urbano. Con un Handicap 1 nel golf, Marco Selle dimostra la sua eccellenza anche in questo sport. Infine, MALL (Paul Bradley Couling), artista britannico residente in Italia dagli anni Sessanta e uno dei cantanti più influenti tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio dei ‘70, parteciperà all’evento, aggiungendo un tocco musicale e culturale di rilievo.

Destination Verona Garda sarà al fianco ad uno degli attori del turismo veronese: il Verona Garda Convention Bureau, ente responsabile della promozione delle OGD Verona e Lago di Garda Veneto come meta per il comparto MICE, presso la Buca 9, situata nel cuore di Piazza Erbe. Il flight istituzionale rappresentativo della Buca 9 sarà capitanato dal Presidente di Federalberghi Verona, Maurizio Russo. DVG insieme al team in gara metteranno in palio un soggiorno di due notti nella città dell’amore, una cena per due e una Verona Card per invitare a scoprire i luoghi suggestivi della città; al passaggio dei giocatori, la Fondazione riserva in omaggio palline logate DVG.

“Southwest Greens Central Europe In City Golf Verona presented by Destination Verona Garda è molto più di un torneo: è un incontro tra sport, cultura e bellezza urbana” – afferma il Presidente di Destination Verona Garda, Paolo Artelio –. “Porta il golf a un passo dal centro, tra storia e modernità, rendendo Verona un palcoscenico internazionale. Un evento che dimostra la capacità organizzativa e l’ospitalità della città scaligera, anche nell’ottica delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Un segnale chiaro che vede Verona pronta a giocare in squadra assieme agli altri territori nei Giochi di Milano Cortina 2026”.

Un inno allo sport del golf e insieme un’esperienza che mescola passione e cultura. L’iniziativa punta, infatti, a inserirsi nella cornice olimpica dei Giochi Milano Cortina 2026, in occasione dei quali l’anfiteatro romano accenderà l’emozione in Arena ospitando due momenti fondamentali come la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi e quella di Apertura delle Paralimpiadi.

Gli sponsor che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa vedono i nomi di: Internorm, Skiarea Madonna di Campiglio, Maserati Forza, WAVE Futura, Verona Garda Convention Bureau, Comune di Verona, Verona Up, Southwest Greens Central Europe, Pubbliccar System, Raimondi, Confcommercio Verona, NH Collection, I.T.S Cangrande della Scala, Museo Privato Bisagno, Meckatzer e infine Due Torri Hotel, sede ufficiale del brunch di inizio nella club house, con annuncio dei flight. La serata si concluderà con un Gala Dinner nella medesima struttura, seguita dalla premiazione di 18 giocatori, uno per ogni hole.

Dal 2010 ad oggi, si contano 12 città ospitanti tra cui: Cortina d’Ampezzo, Firenze, Berlino, Livigno, l’Esposizione Mondiale EXPO di Milano, Vienna, Merano, Trento, Innsbruck, Tieste, Riva del Garda e non da meno Verona. Ogni edizione racconta un nuovo successo immortalato nel Promotion Shot: uno spettacolo dove non esistono limiti al tiro. Che sia per centrare un elicottero in volo o dal tetto di una funivia, nel 2013 la mano dell’ex campionessa Federica Dassù segnava il “lancio” promozionale da un arcovolo dell’Arena.

Il Due Torri Hotel di Verona: Hospitality partner e club house d’eccezione di In City Golf 2025

Nel cuore del centro storico, a pochi passi dal celebre balcone di Giulietta e dall’Arena, il Due Torri Hotel – nel suo ruolo di hospitality partner ufficiale e club house di In City Golf 2025 – si conferma ancora una volta protagonista della scena cittadina.

La vocazione dell’hotel ad accogliere eventi sportivi affonda le radici nella storia della città: fin dal Medioevo, infatti, il palazzo – un tempo nobile ostello – ospitava cavalieri, viaggiatori e partecipanti a tornei e manifestazioni pubbliche. Lo testimonia ancora oggi il grande affresco che domina la lobby: il celebre Torneo dei Cavalieri di Brandeburgo, opera del maestro Pino Casarini, che richiama il legame millenario tra Verona, l’ospitalità e le competizioni cavalleresche.

Oggi, nel solco di quella tradizione, il Due Torri Hotel si prepara ad accogliere i protagonisti di una nuova sfida sportiva urbana: Southwest Greens Central Europe In City Golf Verona presented by Destination Verona Garda, evento internazionale che, nelle giornate dei venerdì 26 e sabato 27 settembre, porta il green tra le bellezze architettoniche della città. Perfetta icona dell’ospitalità all’italiana, il 5 stelle scaligero offrirà a giocatori, sponsor e media partner, un punto di riferimento esclusivo durante l’intero weekend dell’evento. Le sue sale storiche, cornice perfetta per momenti di networking tra una buca e l’altra, accoglieranno infatti briefing e momenti di convivialità, confermando l’impegno dell’hotel nella promozione del territorio e delle sue eccellenze.

“Siamo orgogliosi di accogliere ancora una volta un evento internazionale come In City Golf, che unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio” ha dichiarato Silvano De Rosa, Direttore del Due Torri. “Il nostro ruolo come hospitality partner riflette la vocazione dell’hotel a essere non solo un luogo di soggiorno, ma un vero punto di riferimento per la vita culturale ed esperienziale della città”.

Durante la giornata di sabato 27 settembre, la manifestazione si aprirà con un Brunch nella Club House del Due Torri Hotel, che accompagnerà l’annuncio dei flight. A conclusione del torneo, il 5 stelle veronese del Gruppo Duetorrihotels ospiterà il Gala Dinner e la Cerimonia di premiazione di questo affascinante torneo di golf urbano.

PROGRAMMA DEFINITIVO

VENERDÌ 26 SETTEMBRE 2025

Ore 19:30 – Connect Up presso il Museo Bisagno

SABATO 27 SETTEMBRE 2025

Ore 11:00 – Brunch nella Club House del Due Torri Hotel Verona, con annuncio dei

Flight

Ore 12:00 – Inizio del torneo Southwest Greens Central Europe IN CITY GOLF

VERONA presented by Destination Verona & Garda

Ore 17:00 circa – Fine del torneo Southwest Greens Central Europe IN CITY GOLF

VERONA presented by Destination Verona & Garda

Ore 19:30 – Gala Dinner al Due Torri Hotel Verona

Ore 20:00 – Cerimonia di premiazione al Due Torri Hotel Verona