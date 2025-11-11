Verona Sud. Approvato piano urbanistico in vista delle realizzazione della bretella legata ai lavori del casello di VR Sud

Approvato oggi dalla Giunta un nuovo intervento a Verona Sud, per la realizzazione di una struttura a destinazione commerciale e terziaria, a cui sono collegati la creazione di nuove aree pubbliche di urbanizzazione primaria destinate a verde e a parcheggio, e la revisione dell’attuale viabilità di zona tra la rotonda dello svincolo di via Vigasio Nord e la prima traversa di via F. Gioia, opera pubblica a contributo di sostenibilità da realizzare a carico di 4 PUA in itinere, il cui Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e l’accordo quadro tra i 4 PUA sono stati approvati con delibera di Giunta n. 902 del 17.09.2024, già parte di uno dei lotti di intervento collegati ai lavori al casello autostradale di Verona Sud.

L’attuazione urbanistica rientra nel PUA, Piano Urbanistico Attuativo (PUA) “Scheda norma RA13-270”, e vedrà interessata una superficie complessiva di circa 4 mila metri quadrati. All’interno del piano, sono previste dotazioni di servizi a parcheggio e a verde pubblico che si collegheranno alla nuova viabilità in corso di realizzazione nella stessa zona.

Il Piano Urbanistico denominato RA13-270, nel quale rientrano le opere approvate oggi, ha come obiettivo la riqualificazione della zona di Verona Sud, tra le più strategiche della città, nella quale sono previsti la realizzazione di nuovi spazi commerciali, direzionali e produttivi, oltre ad aree pubbliche e interventi che andranno a migliorare la viabilità.

Il valore complessivo dell’opera pubblica è stimato in circa 900mila euro, inseriti nel bilancio comunale 2025-2027, e la ditta attuatrice contribuirà al sostegno dell’intervento con un importo di circa 250mila euro a titolo di “contributo di sostenibilità”, già previsto negli accordi tra pubblico e privato.